Así se mueven funcionarios del gobierno Petro para viajar a dos citas claves en EE. UU.

Dos citas fundamentales marcan la diplomacia colombiana tras el terremoto político con el que inició el nuevo año. La primera será el próximo viernes 23 de enero en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La segunda será el 3 de febrero, cuando se reunirán el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump. Para ambos compromisos, el Gobierno define su comitiva, que enfrenta dificultades para viajar al país norteamericano.

A menos de tres días para el próximo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Colombia tiene un banco como miembro no permanente, crecen las dudas sobre la asistencia de la canciller colombiana Rosa Villavicencio.

Hasta la fecha, la canciller no cuenta con visa para entrar a territorio estadounidense, debido a que renunció a esta en medio de las tensiones con ese país. Tampoco le ha sido aprobada una nueva visa especial para entrar a Estados Unidos. De no poder llegar al Consejo de Seguridad, deberá enviar al vicecanciller de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo.

Hace un par de semanas en diálogo con El Espectador, la canciller Villavicencio habló sobre la posibilidad de viajar a EE. UU. sin tener visa, y afirmó que “hay un convenio sede, en este caso para Naciones Unidas que tiene una de sus instalaciones en Nueva York, el cual permite que quienes tengamos que hacer acciones en cumplimiento de la representación de Estados podamos solicitar un permiso de visa; eso se nos dará por los días que estemos haciendo estas actividades de representación en Estados Unidos”.

Y faltando dos semanas para el encuentro entre el presidente Gustavo Petro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, se mueven las fichas para organizar la comitiva que acompañará al presidente Petro en esa reunión.

Por un lado, el ministro Armando Benedetti ya solicitó de nuevo su visa para ingresar a los Estados Unidos, a pesar de estar incluido en la lista Clinton, según pudo conocer El Espectador. Aunque inicialmente no se ha confirmado quiénes serán parte de la comitiva, la decisión recaerá en el presidente Petro.

También se están haciendo los trámites para que el jefe de Estado pueda entrar a Estados Unidos, pues el año pasado le fue suspendida la visa en medio de los choques diplomáticos. El mandatario recordó hace unas semanas que también tiene pasaporte italiano. Ese mismo permiso de ingreso lo están gestionando otros funcionarios castigados con la cancelación de sus visados.

