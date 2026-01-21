Este es el valor de cada voto válido obtenido en elecciones legislativas y presidenciales

El valor de la reposición de votos para aspirantes al Congreso es distinto al de Presidencia. Foto: Cristian Garavito

Cuando suceden elecciones a Congreso y a Presidencia, como en este 2026, las y los candidatos reciben un retorno de dinero por cada voto que logran en las urnas. Este es un mecanismo de financiación estatal por medio del cual se busca compensar parcialmente el gasto en campaña de las y los aspirantes.

Cada año el Consejo Nacional Electoral fija unos montos para esta reposición de votos tanto para el Congreso como para la Presidencia. Para 2026, la resolución indica que candidatos y candidatas a Cámara y Senado recibirán por cada voto válido obtenido un total de COP 8.433, mientras que para aspirantes a la Presidencia el monto se ubica en COP 8.613.

En las elecciones legislativas de 2022 la votación más alta se situó en 223.167 votos y la obtuvo el asesinado Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático. La siguiente senadora más votada fue María Fernanda Cabal —del mismo partido que Uribe Turbay— con 196.865 votos. Esto quiere decir que si un congresista elegido en las próximas elecciones del 8 de marzo lograra ese número de votos, el Estado le retornaría algo más de COP 1.770 millones, después de que se establezcan los procesos internos dentro de los partidos.

Por su parte, si un candidato o candidata obtuviera los mismos votos que Gustavo Petro en la segunda vuelta del 2022, es decir alrededor de 12 millones de votos, a través de este mecanismo se le retornaría un total de COP 103.356 millones.

Sin embargo, para poder acceder a este tipo de retorno se debe cumplir con ciertas condiciones, de lo contrario los aspirantes tanto a Congreso como a Presidencia deberán asumir el total de los costos de sus campañas.

La entrada al beneficio la garantiza que el partido de las y los candidatos supere el umbral electoral. Esto quiere decir que si un partido no logra tener como mínimo el 3 % de la totalidad de votos a nivel nacional no contará con un aval para considerarse como una organización política y por tanto sus candidatos no recibirán un giro de reposición de votos.

