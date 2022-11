¿Aroma a fin de año?: El ausentismo que preocupa en el Congreso

El presidente del Senado, Roy Barreras, impulsó a citar sesiones incluso viernes, sábados y domingos para concluir el debate de las reformas que se esperan tramitar este 2022. Foto: Archivo

En el Congreso ya se siente que llega diciembre. A los parlamentarios les quedan tres semanas de sesiones ordinarias, pero cada vez es más evidente que hay una disminución de la actividad legislativa. Ejemplos hay varios, pero la preocupación ya llegó incluso al presidente Gustavo Petro y al presidente del Senado, Roy Barreras, quienes han hecho un llamado a mantener la constancia para aprobar la primera parte del paquete de reformas que prometieron en campaña.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Aunque esta semana la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate la reforma política, la idea era adelantar ese trámite el martes para que el resto de la semana se llevaran a cabo sesiones conjuntas para discutir el Código Electoral, al que finalmente se le retiró el mensaje de urgencia y se va a discutir de forma ordinaria, así que hay muy pocas chances de que se apruebe en este periodo de sesiones.

La sesión sobre reforma política estaba citada para las 10:00 a.m. del martes, terminó empezando pasadas las 11:00 a.m. y finalizó a la 1:20 p.m. porque se cruzaba con la plenaria que iniciaba a las 2:00 p.m. Ese día solo hubo espacio para la intervención del representante Heráclito Landínez (Pacto Histórico), vicepresidente de la Comisión Primera.

>LEA. Reforma política: las apreciaciones tras su aprobación en tercer debate

Aunque el debate se reanudó en la mañana del jueves, y de hecho se extendió casi hasta las 10:00 p.m. culminando con la aprobación la reforma, fue el primer campanazo de un Congreso a media marcha. La situación más diciente de esto se vivió el jueves, cuando estaban citadas las comisiones primeras conjuntas para discutir la creación del Ministerio de la Igualdad y en la Comisión Quinta del Senado se discutiría el proyecto que prohíbe el fracking.

La creación del Ministerio de la Igualdad, una prioridad del Gobierno y por tanto una discusión que se adelanta con mensaje de urgencia, se frenó por falta de quórum. La sesión estaba citada para las 8:00 a.m., pero empezó de manera formal pasadas las 9:30 a.m. y duró un poco más de tres horas. Además el debate se resumió a discusiones, algunas fuera de lugar, entre congresistas de la bancada de gobierno y la oposición, que desviaron el foco del debate y lo terminaron frenando.

>LEA: Reforma al código electoral: ¿un nuevo reto a la unidad de la bancada de gobierno?

Además de las peleas, algunos congresistas señalaron a los conservadores de romper el quórum, pues al parecer la reforma al Código Electoral generó un choque entre los godos y el oficialismo. Sea como sea, la sesión se tuvo levantar y el primer debate quedó aplazado para el próximo lunes a las 2:00 p.m, mientras que el Código Electoral se debatirá con la calma que pidieron muchos congresistas, incluso de la bancada de gobierno.

Y aunque eso hace que el tiempo no dé para que se apruebe este año, el presidente del Senado, Roy Barreras, afirmó que piensa acelerar esta y las demás iniciativas que el Gobierno se propuso procesar en este 2022 así que advirtió que “los debates se van a dar” y que no tiene problema alguno en citar sesiones “los viernes, sábados y domingos” pues considera que aplazar esas discusiones para 2023 “es demorar las reformas que se necesitan”.

>LEA: “¿Pagar las elecciones?”: la pregunta de Juvinao que desató un torbellino político

Tampoco hubo quórum suficiente para debatir en la Comisión Quinta el proyecto que prohíbe el fracking en Colombia. La sesión estaba citada para las 10:00 a.m., y a las 10:40 a.m. el recinto estaba casi vacío. “Pasados 40 minutos después de la hora fijada para iniciar la sesión de la comisión, por primera vez no tenemos ningún senador de los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, de la U y Conservador”, dijo Inti Asprilla (Alianza Verde), presidente de la Comisión, antes de levantar la sesión.

Hoy en Comisión V por ausentismo de senadores del CD, U, Conservadores y Cambio Radical no se pudo discutir proyecto que prohíbe el fracking. ¿Casualidad? No, es una estrategia. La misma que @PalomaValenciaL anunció para romper quorum sobre la creación de Ministerio de Igualdad. — Wilson Arias (@wilsonariasc) November 24, 2022

Antes de reconocer que no había forma de lograr un quórum decisorio, y por tanto levantar la sesión, Asprilla le pidió a la Secretaría de la Comisión que enviara un informe a la Comisión de Acreditación para descontar el día de salario a los senadores que no asistieron a la sesión y no tenían ninguna excusa (Andrés Felipe Guerra / Centro Democrático, José David Name / La U, Didier Lobo / Cambio Radical, Miguel Ángel Barreto y Marcos Daniel Pineda / Conservador).

El presidente de la Comisión se mostró “francamente desconcertado” con el actuar de los senadores y anunció que desde el lunes y “así toque citar sábado y domingo de la próxima semana” citarán sesiones para debatir el proyecto que prohíbe el fracking.

>LEA: “Declarar emergencia por violencia de género”: Comisión para la Equidad de la Mujer

“(El proyecto) corresponde al programa de campaña de presidente Gustavo Petro, que apoyaron de manera decidida el bloque alternativo, presente en su totalidad, y al que tomaron la decisión de manera autónoma de unirse los partidos Conservador, de la U y liberal”, concluyó Asprilla.

Al ausentismo el presidente Gustavo Petro se refirió como “lamentable” y reiteró su plan de pasar “cuanto antes a las energías limpias para que la energía no destruya la vida, sino que la fortalezca”, mientras que la senadora Esmeralda Hernández (Pacto Histórico) dijo que es “el único argumento que tienen los partidos Cambio Radical, Partido de la U, Conservador, Liberal y Centro Democrático para oponerse al proyecto”.