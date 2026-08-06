06 de agosto de 2026 - 10:31 p. m.
Arranca el gobierno De la Espriella: este es su gabinete ministerial en pleno
En menos de 24 horas el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se posesionará como jefe de Estado. Estos son los nombres de quienes se encargarán de los 18 ministerios.
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