Arrancó el pulso por la Contraloría: esta es la lista de inscritos para ocupar el cargo

Estos son los nombres que entran en la pelea por ser el nuevo contralor general. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En medio de la campaña presidencial se jugará otra contienda que varios sectores políticos siguen paso a paso. Este miércoles se cerró el plazo de inscripción para los interesados en ser contralor de la República y el balance fue de más de 230 aspirantes. Este proceso está a cargo del Congreso, tanto el saliente como el recientemente electo. La primera fase la realizarán los congresistas del período 2022-2026, encargados de filtrar la lista, mientras que la votación definitiva estará a cargo del pleno del cuatrienio 2026-2030.

En la lista que ya está en la Secretaría del Senado hay varios nombres que están llamando la atención de las bancadas. Uno de esos nombres es el de Carlos Mario Zuluaga, quien viene de ser vicecontralor y ahora apuesta por reemplazar a su exjefe, Carlos Hernán Rodríguez. Zuluaga cuenta con varios respaldos en partidos tradicionales, particularmente en el Conservador.

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Otro nombre que entró a la puja es el de Andrés Castro, el personero de Bogotá, quien ya había sido candidato a ese cargo. En la lista también están Gustavo García, exviceministro y excandidato al Congreso; Jorge Eliécer Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado; Elvia Otero, exdirectora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría.

El proceso para la elección del próximo contralor general inició el pasado viernes 30 de enero con la apertura de la convocatoria y ya había tenido una etapa previa con la elección de la Universidad de Cartagena como la institución encargada de aplicar las pruebas y demás criterios de selección definidos en la convocatoria pública.

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Cabe recordar que para ser elegido contralor se requiere como mínimo ser colombiano de nacimiento, tener más de 35 años, tener título universitario en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o contables y experiencia profesional no menor a cinco años o como docente universitario por el mismo tiempo.

Desde el miércoles 18 de marzo y hasta el 25 de marzo se revisará la documentación de los aspirantes y al día siguiente se conocerá la lista de admitidos. Posteriormente, el 20 de abril se llevarán a cabo las pruebas de conocimiento y el 5 de mayo habrá una nueva lista de admitidos.

El proceso continuará con la conformación de una lista de 10 elegibles, que estará a cargo de una comisión accidental y será publicada y entregada al Congreso en pleno el 15 de mayo. De acuerdo con la ley, la lista de los 10 finalistas deberá cumplir con los criterios de paridad de género. Esto también implica que será el actual Congreso el encargado de hacer la primera gran selección para el cargo, pues el nuevo Legislativo se posesionará el próximo 20 de julio.

Esta es la lista de inscritos al proceso de elección de contralor

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