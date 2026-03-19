Este fue el mensaje de cooperación que dio Francia Márquez en inicio del foro CELAC-África

Francia Márquez en el foro CELAC-ÁFRICA. Foto: Vicepresidencia

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Este miércoles se dio la apertura oficial del Foro de Alto Nivel CELAC-África, evento que lidera la vicepresidenta Francia Márquez y que se desarrolla en el Centro de Convenciones Ágora, en Bogotá. Durante el acto inaugural, la funcionaria dio un discurso en el que instó a escribir con los países de ambos continentes un nuevo capítulo de cooperación y desarrollo birregional.

Según explicó, en este espacio se debe apuntar a construir mecanismos concretos de cooperación, lo que implica compartir conocimiento, fortalecer las instituciones y abrir caminos para que las comunidades y las empresas trabajen juntas. “Esta agenda demuestra el espíritu de la cooperación Sur–Sur. Una cooperación basada en el respeto y el reconocimiento mutuo, en el intercambio de conocimientos, y en la convicción de que nuestros pueblos pueden construir soluciones juntos”, aseguró.

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Cabe anotar que Colombia tiene la presidencia pro témpore de la CELAC, por lo cual lidera una agenda orientada en consolidar la reconexión con África. Esta estrategia se basa en los pilares de cooperación Sur–Sur para el desarrollo birregional; reparación histórica y justicia étnico–racial; comercio e inversión; y política exterior y articulación multilateral.

Durante su intervención, la vicepresidenta Márquez dijo que África, América Latina y el Caribe comparten enormes riquezas y desafíos estructurales en materia de desigualdad que son consecuencia de la exclusión. “Sé que a nuestros hermanos y hermanas que hoy llegan a Colombia les costó horas y horas de trayecto. El colonialismo hizo su tarea y nos puso a que no tuviéramos formas de conectarnos y comunicarnos de manera directa. Nuestra propuesta es que esas rutas que un día fueron rutas para traficar y comerciar seres humanos, hoy se vuelvan rutas de libertad”, explicó.

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En cuanto a las medidas puntuales que espera se aborden en el foro, Márquez habló de concretar una ruta de conexión marítima directa para el comercio, así como del fortalecimiento de aerolíneas como Ethiopian Airlines y AirPeace, entre otras, para buscar concretar rutas de conexión aérea directas.

El Foro continuará este jueves con el pilar de Reparación Histórica y Justicia Étnico Racial, liderado desde la vicepresidencia y que desarrollará conversaciones sobre diálogo político para reflexionar sobre la memoria y las reparaciones históricas y acciones conjuntas para las reparaciones y la restauración de la dignidad, entre otros temas.

“Estamos aquí para construir juntos un mundo donde África, América Latina y el Caribe sean protagonistas del presente y arquitectos de un futuro con dignidad. Seguimos avanzando, trabajando con el corazón bien puesto, hasta que la dignidad se haga costumbre”, concluyó la vicepresidenta.

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