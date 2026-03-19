Así cambió la votación de los partidos entre preconteo y escrutinio, según informe de la MOE

Escrutinio y conteo de votos de elecciones legislativas. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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En el marco de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó un balance de la siempre polémica cifra de diferencia entre los resultados de preconteo y escrutinios de las pasadas elecciones. De acuerdo con esta organización, contrario a lo dicho por varios sectores políticos, en los comicios del 8 de marzo se presentó un alto nivel de correspondencia.

Con corte al 17 de marzo, con un avance significativo en el escrutinio, la MOE encontró una diferencia de resultados de apenas el 0,20 %. El dato es relevante debido a que hace cuatro años, en las legislativas de 2022, la diferencia fue del 5,49 %, razón por la cual muchos partidos sumaron o perdieron curules varias semanas después de las votaciones.

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“Lo anterior contrasta con lo observado en las elecciones de 2022, cuando se advirtieron comportamientos atípicos en el número de mesas en las que algunas organizaciones políticas no recibieron votación alguna en los resultados del preconteo, en particular por la coalición Pacto Histórico y el Partido Nuevo Liberalismo. Esta situación, que fue corregida en los escrutinios, no se advirtió en este proceso electoral”, dijo Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la MOE.

La organización aclaró que de este análisis se excluyó la votación en el exterior, esto porque hasta el momento solo se tiene un avance del 23,3 % en los escrutinios. Por otra parte, en el informe se detalló que, en lo relacionado con las “mesas voto cero”, no se encontró un patrón atípico. “Se identificó una relación inversa natural: a mayor votación total, menor es el porcentaje de mesas en cero”, señalaron.

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Para el caso puntual del Senado, de acuerdo con una tabla de la MOE compartida por varios congresistas, las diferencias de los partidos no superaron los 53.000 votos. De hecho, este último número fue el que recuperó el Pacto Histórico, que es seguido por el Centro Democrático (33.269 votos). Algunos partidos aparecen con menos votos, como el Conservador (-10.840 votos), el Partido de la U (11.216), la Coalición Ahora Colombia (-9.790) y la coalición de Cambio Radical y Alma (-7.037).

Por otra parte, la organización advirtió que persisten narrativas desinformativas que convergen con la circulación de discursos de odio y estigmatización. Así las cosas, desde la Misión se invitó a que quienes intervienen en el debate público se abstengan de presentar como hechos las afirmaciones que no han sido verificadas por las autoridades electorales.

La MOE también señaló que la contienda ha estado marcada por declaraciones de funcionarios de alto nivel sobre candidaturas, partidos en competencia y resultados. “Si bien no toda declaración pública configura por sí misma una indebida participación en política, sí puede plantear cuestionamientos jurídicos cuando, por su contenido, oportunidad y finalidad, la declaración implica el uso de la investidura para favorecer determinadas opciones políticas o, sin sustento, afectar la percepción de validez del proceso electoral”, aseguró Frey Muñoz, subdirector de la organización.

Lea el informe completo de la MOE sobre los escrutinios

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