Asesora de Verónica Alcocer es la nueva consejera presidencial para la Niñez

Eva Ferrer será la nueva consejera presidencial para la niñez. Es cercana a Verónica Alcocer.

A simpe vista, la primera dama, Verónica Alcocer tendrá bajo su influencia la política de niñez del gobierno de Gustavo Petro. Cercanas a ella han sido nombrada en cargos claves para este tema. Primero fue el Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con Concepción Baracaldo, y ahora llega Eva Ferrer a la Consejería Presidencial para la Niñez.

Ferrer, de nacionalidad española, fue la asesora de Verónica Alcocer durante la campaña presidencial. Esta habría tenido mucho que ver con el cambio de imagen que tuvo la ahora primera dama en la justa presidencial. Mientras que en 2018 no tuvo un papel preponderante, en 2022 tomó la voz cantante para muchos de los asuntos de campaña y estuvo muy activa para dar una visión diferente a la campaña petrista.

La hoja de vida de Ferrer predomina trabajos como estratega de comunicación. Entre 2000-2004 fue consultora de comunicaciones y estratega política en España y México. Luego fue directora de marketing y comunicación en Adwars consulting y luego pasó a trabajar en el poder público con la alcaldía de Barcelona.

La analista llegó al país tras el inicio de la campaña y desde entonces ha demostrado su cercanía con la primera dama. Con su nombramiento, se deja claro que Alcocer tendrá una amplia influencia en la política de niñez. Un papel muy parecido al que jugó María Ruiz, ex primera dama de la nación de Iván Duque.

El decreto de nombramiento de Ferrer se firmó este 23 de septiembre y fue conocido hasta este martes. Aunque es española, y no figura como ciudadana colombiana, puede asumir el cargo debido a que no hay ninguna restricción que impide a extranjeros asumir estos cargos. Un caso contrario al de César Ferrari, que fue nombrado en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) pero no pudo asumir debido a una restricción legal a que un extranjero o nacionalizado asuma un ministerio o direcciones de orden nacional, la ley 43 de 1993.