De la Espriella entregó cuatro millones de firmas: así van los candidatos sin partidos

A pocos días del cierre para registrar firmas que avalen candidaturas independientes, el panorama electoral empieza a mostrar sus primeras definiciones. Cabe destacar que esta es una alternativa para que los precandidatos que no cuentan con el aval de ningún partido se puedan presentar a las elecciones. Siempre y cuando la Registraduría Nacional verifique las firmas y estas superen el mínimo establecido.

Pese a que la fecha límite para los aspirantes presidenciales está fijada para el 17 de diciembre, varias campañas aceleran el paso en una carrera donde el umbral mínimo —635.216 firmas válidas— se convierte en la primera prueba de fuego.

En medio de un ambiente político marcado por la fragmentación y la búsqueda de avales ciudadanos, figuras como Abelardo de la Espriella, Luis Gilberto Murillo, Vicky Dávila, Claudia López, Juan Daniel Oviedo y David Luna son algunos de los que han dado indicios de cómo va su proceso de recolección de firmas.

Abelardo de la Espriella entregó sus firmas

El abogado Abelardo de la Espriella fue uno de los primeros en oficializar su paso. Su movimiento, Defensores de la Patria, entregó cerca de 4,8 millones de firmas, una cifra que, de ser validada en su totalidad, se convertiría en un registro amplio.

Durante su presentación, el aspirante sostuvo: “Esta es la primera etapa de una justa democrática que no admite descanso, que no admite distracciones porque Colombia hoy más que nunca necesita de nuestra capacidad de trabajo y de nuestra responsabilidad y compromiso”.

De la Espriella también agradeció el respaldo de sectores religiosos al afirmar que, en su criterio, “esto no es solo una batalla política, es una guerra espiritual y moral”.

Luis Gilberto Murillo ya llegó al millón

El excanciller anunció que ya cuenta con más de un millón de firmas. El mensaje fue emitido desde La Boquilla, en Cartagena, donde expresó: “Hoy, desde La Boquilla, donde no vienen los candidatos tradicionales, los que toman decisiones desde el centralismo, queremos decirle a Colombia que ya contamos con un millón de firmas validadas y vamos por más”.

Murillo busca consolidar una candidatura desligada de las élites políticas, aunque aún depende del proceso de verificación para oficializar su inscripción.

Vicky Dávila aseguró que superó a meta del millón

La periodista y exdirectora de Semana informó que también superó el millón de apoyos ciudadanos. Su campaña planea entregar las firmas el 11 de diciembre en la mañana, fecha en la que espera formalizar ante la Registraduría su aspiración presidencial.

Claudia López alcanzó 1,2 millones de firmas recolectadas

La exalcaldesa de Bogotá adelantó una recolección intensiva que permitió superar el millón y acercarse a 1,2 millones de firmas. Entre sus estrategias de recolección, López realizó una maratón de firmas que duró 24 horas en Bogotá: “el espacio fue especialmente pensado para propiciar la participación de los trabajadores nocturnos (…) La jornada terminó en la localidad de San Cristóbal, donde la candidata agradeció al Divino Niño Jesús de Praga… en una travesía que incluyó casi 300 municipios y la totalidad de las localidades de Bogotá”, señaló.

Juan Daniel Oviedo presentó su lista al Congreso pero seguirá recolectando firmas

El exdirector del Dane avanzó recientemente en su inscripción al Congreso con su movimiento Con toda por Colombia: “esta inscripción refleja el respaldo de una ciudadanía que quiere una política más serena, más transparente y más enfocada en resultados”, expresó; Sin embargo, manifestó que continuará la recolección de firmas para su aspiración presidencial hasta la siguiente semana.

David Luna: 1,3 millones de firmas entregadas

El exministro y exsenador David Luna se adelantó al calendario y, el pasado 25 de noviembre, presentó 1,3 millones de firmas. Aunque su trayectoria está ligada a Cambio Radical, insistió en la independencia de su propuesta: “No tengo jefe político, mi único jefe es el ciudadano”.

La campaña apuesta por mostrarse como una alternativa alejada de los extremos y con enfoque urbano, particularmente en Bogotá, donde Luna ha consolidado buena parte de su capital político.

Con el reloj electoral en cuenta regresiva, las campañas independientes afinan sus últimos movimientos. Será la Registraduría la entidad encargada de convertir estas cifras preliminares en certezas, definiendo qué nombres llegarán finalmente a la contienda presidencial de 2026.

