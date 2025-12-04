Petro vs García: presidente y líder del Congreso chocan por amenazas de Trump a Colombia

Choque entre presidente Petro y presidente del Senado, Lidio García, tras amenazas de Trump a Colombia Foto: Archivo Particular

En un ambiente diplomático marcado por advertencias, respuestas contundentes y llamados a la mesura, la más reciente controversia entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump abrió un nuevo capítulo en la relación bilateral. Las declaraciones del jefe de la Casa Blanca, en las que insinuó la posibilidad de acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico, encendieron alarmas en el Congreso. Varios representantes, entre ellos el presidente de la Cámara, Julián López, decidieron enviar una carta a la embajada de Estados Unidos en la que manifestaron su preocupación por las declaraciones del mandatario norteamericano que, de concretarse, supondrían, según los parlamentarios, una violación a la soberanía nacional.

Las tensiones existentes entre Bogotá y Washington se intensificaron luego de que Trump afirmara en un evento público: “He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden (...) Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques”. Estas palabras en concreto causaron malestar en el presidente Petro, quien no tardó en responder con firmeza ante las amenazas.

El presidente Petro apeló a los avances operativos de su administración y rechazó cualquier intervención militar extranjera: “Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”.

Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU.



Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio… https://t.co/8WOKnclDK7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025

Fue en medio de este cruce diplomático que los legisladores subrayaron los riesgos de cualquier ataque a Colombia: “Desde el Congreso de la República, y de manera particular desde la Cámara de Representantes, deseamos manifestar de forma respetuosa nuestra preocupación frente a cualquier referencia a eventuales intervenciones militares en territorio colombiano”. La misiva recordó que tales planteamientos contradicen principios fundamentales del derecho internacional y desestabilizan una relación bilateral históricamente construida en cooperación.

El texto también instó a contener las amenazas: “Instamos a que cesen este tipo de declaraciones que puedan afectar la confianza, la estabilidad diplomática y la cooperación estratégica entre ambos Estados”. Finalmente, los firmantes solicitaron fortalecer los canales institucionales para abordar desafíos comunes: “Reiteramos nuestro llamado a fortalecer una relación bilateral armónica, basada en la cooperación, el diálogo permanente y el respeto recíproco”.

La publicación de la carta no solo generó respaldo del presidente Petro —quien aseguró que “la Cámara de Representantes sale a defender la soberanía nacional”—, sino que también detonó en un choque con el presidente del Senado, Lidio García.

Muy bien por la Cámara de Representantes que sale a defender la soberanía nacional.



Qué pasó con el presidente del Congreso, el Carmen de Bolívar y los montes de Bolívar son Colombia y su bandera es el tricolor que proclama libertad: "Colombia Libre* https://t.co/sUXPtzBQaD — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 4, 2025

El jefe de Estado cuestionó públicamente el silencio del líder del Senado: “¿Qué pasó con el presidente del Congreso? Su bandera es el tricolor que proclama libertad”. La respuesta de García no se hizo esperar: “Con el debido respeto presidente Petro, Colombia es un país soberano y su dignidad se defiende siempre, con firmeza y sin vacilaciones, frente a cualquier amenaza o agravio, venga de donde venga”.

Sin embargo, el senador endureció el tono al referirse al manejo diplomático del Ejecutivo: “Como presidente del Senado de la República nunca respaldaré la irresponsabilidad en el manejo de las relaciones exteriores, la ruptura de los canales diplomáticos ni los trinos incendiarios”. Concluyó con un mensaje que apuntó directamente a la necesidad de prudencia: “La verdadera defensa de la soberanía no está en el grito, la provocación o el desafío estéril, sino en la diplomacia seria, la mesura y el sentido de Estado”.

Con el debido respeto @petrogustavo Colombia es un país soberano y su dignidad se defiende siempre, con firmeza y sin vacilaciones, frente a cualquier amenaza o agravio, venga de donde venga. Dicho esto, como Presidente del Senado de la República nunca respaldaré la… — Lidio Garcia Turbay (@Lidiosenado) December 4, 2025

La controversia, que comenzó con una declaración extranjera, terminó exponiendo tensiones internas y dejando en evidencia la fragilidad de los consensos nacionales frente a los asuntos de política exterior. Mientras tanto, el país sigue a la expectativa de cómo evolucionará el diálogo con Washington en medio de la escalada verbal entre los dirigentes de ambos países.

