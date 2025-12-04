Consejo Electoral aprueba la llegada de otro partido al Pacto: entra Progresistas

Candidato presidencial del Pacto Histórico, invitó a la conformación del Frente Amplio de la izquierda. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un día después de que se confirmara que el Pacto Histórico tenía vía libre para unificarse en un solo partido político —tras la certificación de inscripción que dio la Dirección de Vigilancia e Inspección General, la cual estaba pendiente desde septiembre— también se conoció que a esta fusión se le podrá sumar el partido Progresista.

Cabe anotar que en la decisión del CNE del pasado el miércoles 3 de diciembre solo se permitía la unión de Comunistas, Unión Patriótica y Polo Democrático Alternativo, dejando a la Colombia Humana y a Progresistas fuera de la fusión, no obstante un día después se conoció que Progresistas, partido de la senadora María José Pizarro ya tendría la vía libre.

La noticia llegó luego de que la Sala Plena del CNE aprobara por unanimidad la ponencia de la magistrada del Pacto Histórico, Fabiola Márquez.

Esto significa, en pocas palabras, que se disuelve el partido —que nació de una escisión de Mais— para fusionarse con el Pacto Histórico. Así, se suma las otras tres colectividades que cedieron su personería jurídica para hacer parte de esta agrupación política.

De acuerdo a la resolución, el CNE había establecido condiciones para algunos partidos en trámite de fusión, entre ellos el Progresista, que no podía ser reconocido mientras estuviera pendiente la resolución de un proceso sancionatorio. Una vez cumplida esa condición, y al estar todas las colectividades ya registradas formalmente —como el Movimiento Político Pacto Histórico y los partidos Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y Comunista Colombiano—, se confirmó que sí existía voluntad explícita de estos para aceptar la integración del partido de María José Pizarro.

Así las cosas, se va consolidando la fuerza de la izquierda; sin embargo, falta que Colombia Humana —principal movimiento que representa al presidente Gustavo Petro— pueda solucionar los problemas que impiden su inclusión en el Pacto Histórico.

La Colombia Humana todavía se enfrenta a líos relativos con la aprobación del cambio de sus estatutos y algunos procesos sancionatorios que siguen pendiente, como lo es la financiación de campaña del presidente Petro en el 2022. Sin embargo, no está cerrada la puerta para que se presente junto al Pacto Histórico bajo la figura de una coalición.

Conozca la resolución completa del CNE sobre Progresistas y el Pacto Histórico

