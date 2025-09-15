Estas son las fechas clave para aprobación de Presupuesto 2026 del gobierno Petro

Comisiones económicas debaten el monto del presupuesto 2026. Foto: José Vargas

Sigue la discusión en el Congreso de la República para la aprobación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2026. Luego de no lograr consensos en las comisiones económicas (Terceras y Cuartas), el Legislativo tendrá que continuar el debate con la base de 556,9 billones de pesos para aprobar el proyecto presentado por el Gobierno hasta el próximo 25 de septiembre.

Los términos, de momento, han favorecido a la Casa de Nariño, que gracias a la poca articulación entre Senado y Cámara ha conseguido que se mantenga el debate sobre el proyecto de ley radicado inicialmente el 29 de julio. Aunque se esperaba una devolución del documento al Ministerio de Hacienda bajo el concepto de ajuste de monto a la baja, el procedimiento finalmente no se logró por las discrepancias entre las comisiones, y el cruce de tiempos.

Desde aquel 15 de agosto en que vencía el plazo para la devolución, la discusión se centró para ajustar el monto. Sectores de la oposición argumentaron la necesidad de bajar el PNG en mínimo 26,3 billones de pesos de reforma tributaria radicada el 1 de septiembre, señalando además el déficit expuesto por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal.

Asimismo, dentro del proyecto se emitieron alertas, en paralelo al monto, sobre tres artículos que darían mayores facultades al gobierno nacional en plena época electoral. Tal cual reveló El Espectador en su edición dominical del 14 de septiembre, senadores de la oposición señalan que los artículos 8, 10 y 88 generan inquietud para la campaña a Presidencia y Congreso que ya se encuentra en marcha.

¿Qué sigue para el Presupuesto 2026?

Con este cronograma y ya con un Presupuesto establecido bajo el monto de 556,9 billones de pesos, el Congreso tendrá hasta el próximo 25 de septiembre para la aprobación del texto con los ajustes necesarios sobre la repartición a las diferentes carteras e iniciativas. El debate lo seguirán las Comisiones Económicas, que deben entregar ponencia a segundo debate hasta la fecha en mención, recalcando que fue en esta instancia que el PNG de 2025 se hundió.

A partir del 1 de octubre iniciarían las discusiones en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes sobre la aprobación del proyecto final con límite máximo del día 20 de octubre para abarcar las modificaciones realizadas en primer debate. Ahora bien, en el hipotético que en comisiones o plenarias no haya consenso, el PNG regiría nuevamente por decreto tal cual sucedió en 2025. En este último escenario, desde la Casa de Nariño habría límite para expedir la ordenanza hasta el 10 de diciembre.

De momento, el panorama favorece a los intereses del presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda, Germán Ávila, puesto que las comisiones en Cámara, especialmente la tercera, están alineados al gobierno nacional, algo que quedó evidenciado con la ruptura de quorum del pasado 11 de septiembre y que evitó una modificación del monto inicialmente presentado.

