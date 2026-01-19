Así se ha movido la imagen del presidente Gustavo Petro entre las más recientes encuestas

Imagen del presidente Gustavo Petro oscila entre el 30 % y 40 % según los sondeos de opinión que han sido revelados en los últimos meses. Foto: Presidencua

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de un agitado escenario político nacional e internacional, y con la campaña electoral, tanto a Presidencia como a Congreso, ya en marcha, la imagen del presidente Petro se sigue ubicando en los principales sondeos de opinión por debajo del 40 %. La favorabilidad del mandatario nacional sigue variando en los últimos meses de su mandato al frente de la Casa de Nariño.

Así ha quedado constatado en las encuestas de opinión realizadas y divulgadas desde el mes de noviembre, una vez finalizó la veda para este tipo de ejercicios. Y es que si bien, en el último sondeo realizado por GAD3 para RCN la percepción general sobre aspectos políticos, económicos y sociales se ubica en un rango “regular” (entre el 41 % y 48 %), seguido por una denominada “mala” gestión (entre el 25 % y 34 %), mientras que poco más del 24 % de los encuestados aprueba la gestión de la jefatura presidencial en estos tres rubros.

Es importante que consulte: “Por qué votar por...”: este es el espacio para sus propuestas si aspira llegar al Congreso

Sin embargo, la encuesta realizada por la brasileña AtlasIntel y revelada una semana atrás, detalló que la imagen del presidente Petro se ubica sobre el 35,7 %. Su desaprobación, en cambio, llega se posiciona sobre el 53,5 %, esto en medio de un escenario de tensiones internacionales tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y que posteriormente conllevó a la captura de Nicolás Maduro. Esos hechos pusieron en el radar internacional al jefe de Estado colombiano, pues alzó la voz en contra de esa operación militar.

Por una línea similar se ubica el sondeo realizado por Datexco, en el que el que la imagen presidencial sube al 36 % y la desaprobación de su gestión llega, igualmente, al 54 %. Esa cifra, ha sido casi que una constante en los últimos meses, destacando que el mandatario se ha mantenido en el centro de la conversación tanto por el caso Venezuela, como propiamente por las decisiones del aumento del salario mínimo en un 23,7 % para este 2026, el llamado a una emergencia económica e incluso, el impulso de una asamblea nacional constituyente.

Esos tres primeros del año detallaron una tendencia que ya se adoptaba desde el cierre del 2025. Y es que un panorama similar se presentó con los ejercicios presentados por Invamer, Cifras y Concepto o el Centro Nacional de Consultoria.

Sobre la primera encuestadora, que cerró el ciclo de estos sondeos el año pasado, la imagen del mandatario nacional estuvo en un 37, 7 %. Al momento de publicación de ese sondeo el presidente ya había sido incluido en la denominada Lista Clinton, hecho que derivó en un recrudecimiento de su discurso frente a los Estados Unidos, pero, especialmente, contra su homólogo Donald Trump. Meses después y con el caso Venezuela en la mitad, Petro y Trump sostuvieron una llamada y anunciaron una cita para el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca.

No se pierda: Cepeda tiene el 30 %, De la Espriella el 22 % y Valencia el 3 %: encuesta GAD3

En lo que respecta a los resultados entregados por el Centro Nacional de Consultoría, el panorama era similar. La aprobación presidencial estaba por debajo del 40 %, esto en medio de una confrontación con el Congreso por la reforma a la salud que seguía a la expectativa en la Comisión Séptima del Senado. Días después, este proyecto se hundió en el Congreso.

Ese sondeo arrojó que la desaprobación estaba sobre el 55,1 % a la gestión del presidente Petro al frente de la Casa de Nariño. Finalmente, la primera encuesta conocida tras la veda impuesta por la ley 2494 del 2025 fue la de Cifras y Conceptos. Además del apartado presidencial, esa encuestadora fue la única en la que la imagen del jefe de Estado se ubicaba en el 44 %, mientras que su desfavorabilidad llegó al 50 %. Esa encuesta abordó 3.361 personas consultadas, siendo la segunda con mayor base de encuestados, solo por detrás de Invamer que realizó 3.800 encuestas.

En perspectiva, para el expresidente Iván Duque esta imagen era mucho menor en un momento similar del calendario electoral. Para febrero del 2022 el expresidente tenía 26 % de aprobación y 71 % de desaprobación en su gestión, según Invamer, mientras que, para la misma fecha, Datexco ubicaba a Duque con 15 % de aprobación y un 76 % de rechazo a sus políticas y su gestión, eso tras el denominado estallido social del 2021.

FICHAS TÉCNICAS

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.