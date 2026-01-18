Cepeda tiene el 30 %, De la Espriella el 22 % y Valencia el 3 %: encuesta GAD3

Iván Cepeda (centro), Abelardo de la Espriella (izq.) y Paloma Valencia (der.) son los punteros de la nueva encuesta de RCN sobre las elecciones presidenciales. Foto: El Espectador

La segunda encuesta de 2026 plantea una nueva fotografía sobre las elecciones presidenciales del 31 de mayo. El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda (30 %), el abogado Abelardo de la Espriella (22 %) y la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia (3 %) lideran la intención de voto en la encuesta financiada por Noticias RCN y hecha por la encuestadora GAD3, publicada este 18 de enero.

A ellos les siguen Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón (los tres con el 2 %), Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Santiago Botero, Roy Barreras, Camilo Romero, Enrique Peñalosa (quienes se ubican en el 1 %), Claudia López, Germán Vargas Lleras (los dos con el 0,4 %), Mauricio Cárdenas (0,3 %) y Mauricio Lizcano (0,1 %).

El voto en blanco está en el 5 %, mientras que los encuestados que dicen que no votarían por ninguno de los candidatos está en el 11 %. Cifra similar tienen aquellos que respondieron que “no saben”, en el 14 %.

La encuesta también analiza varios escenarios para la segunda vuelta. En una contienda entre Cepeda y De la Espriella, el primero se llevaría el 40 % y el segundo el 32 %. Entre el candidato del Pacto Histórico y Fajardo, los resultados son de 40 % y 24 %, respectivamente. Con Valencia, el resultado sería de 43 % contra el 20 %; y con Pinzón, Cepeda mantendría el mismo porcentaje, mientras que el exembajador tendría el 17 %.

Para el caso de una medición entre De la Espriella y Fajardo, esta sería de 32 % y 19 %, en ese orden. Si se hiciera entre el exgobernador y Pinzón, el porcentaje sería de 29 % para el primero y 10 % para el segundo. En el caso de una contienda contra Valencia, Fajardo tendría el 28 % y la senadora el 17 %.

La muestra de la encuesta fue de residentes en Colombia mayores de 18 años con derecho de voto en las elecciones legislativas de 2026 y el método de recolección de datos fue “encuestas telefónicas (CATI) mediante entrevistadores entrenados, con aplicación asistida por software”. En total, fueron 1.207 los encuestados.

La medición también evalúa los escenarios de las consultas presidenciales de este 8 de marzo. En la Gran Consulta, en la que participan figuras de la derecha y la centroderecha, Valencia lidera la intención de voto con el 23 %, seguida de Dávila (8 %), Galán (8 %), Pinzón (6 %), Oviedo (4%), Gaviria (3 %), Peñalosa (2 %), Luna (1 %) y Cárdenas (1 %). El 34 % de los encuestados aseguró que no votaría por ninguno.

En la del Pacto Amplio, del progresismo del presidente Gustavo Petro, Cepeda está a la cabeza con el 34 %. Le sigue Barreras con el 4 % y Romero con el 3 %. El 44 % de los encuestados dijo que no votaría por ninguno de los tres.

Los resultados que arroja GAD3 marcan la segunda encuesta del año, pues la primera fue la de AtlasIntel, financiada por Revista Semana. En ella, De la Espriella encabezaba la contienda, con el 28 % de intención de voto para la primera vuelta, seguido de Cepeda (26,5 %) y Fajardo (9,4 %).

En los últimos meses de 2025, Invamer, Centro Nacional de Consultoría y Cifras y Conceptos publicaron las propias. En todas lideraba el senador del Pacto Histórico, seguido del abogado y el exgobernador antioqueño.

Vea aquí la encuesta completa:

