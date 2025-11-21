Se agudiza división en el partido Conservador: así está el panorama por disputa presidencial

Juana Carolina Londoño, Efraín Cepeda y Carlos Felipe Córdoba están en la disputa presidencial del partido Conservador. Foto: Archivo Particular

La ruptura interna en el seno del partido Conservador se sigue agudizando con motivo de la elección del candidato único del partido. Sin mecanismo definido, el senador Efraín Cepeda sigue sin participar en las reuniones en las que se ha definido parte de la ruta electoral, hecho que también repercute en la construcción de las listas al Congreso de 2026.

Fuentes consultadas por El Espectador han señalado que las tensiones entre los aspirantes a la Presidencia “están peor que nunca”, especialmente por el posible ingreso del excontralor Carlos Felipe Córdoba, quien sería la cuarta cara que buscaría aval presidencial del partido para los comicios del próximo año.

El panorama ya valió para que Juan Pablo Cepero Márquez, integrante del Consejo Nacional de Control Ético del partido renunciara a su cargo luego de que se decidiera ampliar el plazo para la inscripción de precandidaturas en este partido. La carta remitida a la directora, la senadora Nadia Blel, y al secretario general, Adolfo Pineda, expresó preocupación por permitir extender estos plazos hasta el próximo primero de diciembre.

Según, tanto la oficina de veeduría como el Consejo Ético del partido “ha cumplido con excelencia sus deberes, especialmente en una época en la que nuestro Partido ha sido infiltrado por fuerzas ajenas a sus principios y a su doctrina; fuerza que, no sin dificultad, hemos logrado contener con entereza y responsabilidad”.

Petro se quiere tomar al Partido Conservador y no lo voy a permitir pic.twitter.com/ATnPOiCDbK — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) November 10, 2025

Cepero replicó las palabras del senador Cepeda, quien en una misiva entregada al directorio nacional semanas atrás, también criticó la ampliación de estos plazos, aludiendo también a una infiltración del gobierno – al que han hecho oposición desde el Senado en los últimos meses – de su contienda presidencial.

Asimismo, tras asegurar la existencia de “fallas en que ha incurrido el Directorio Nacional”, anunció la renuncia irrevocable a su cargo. Esto, además, se presenta en la antesala de un nuevo encuentro al que fueron citados los aspirantes a la Presidencia: Efraín Cepeda, Juana Carolina Londoño y Rubén Darío Lizarralde. El nuevo encuentro también contaría con la presencia del excontralor Córdoba, quien aún no inscribe su candidatura pero que esta semana sostuvo un largo encuentro con Nadia Blel.

Ahora bien, según fuentes internas de este diario en la bancada, se prevé que las disputas se sigan agudizando con motivo de la elección del mecanismo. Aunque inicialmente existió una reunión de precandidatos en la que se permitió ampliar los plazos, allí se habló de la posibilidad de elergir mecanismos. Ese encuentro no fue bien visto por Cepeda, quien, además, “ya estaba perfilando su aval en el partido”, aseguraron estas fuentes.

Ahora, con Cepeda al margen, aunque sin declinar por su postura presidencial, la bancada estaría optando por dos mecanismos para escoger su candidato: una encuesta o una convención nacional en el partido. El primero, si bien es bien aceptado, genera división por los costes. El segundo, es también valorado en la colectividad, con el pero de los tiempos, pues extendería la elección del candidato hasta el mes de enero, cuando se han planteado las posibles encuestas o consultas en la centroderecha.

