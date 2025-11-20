Así está la puja por la cabeza de lista en coalición de Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad

Jennifer Pedraza (Dignidad) y Alejandro Gaviria disputan la cabeza de lista en la coalición Ahora Colombia. Mira se baja de la puja. Foto: Archivo Particular

La coalición Ahora Colombia entró en la recta final para definir sus listas al Congreso, con dos nombres en la puja por liderar esta bancada: Jennifer Pedraza y Alejandro Gaviria. Pese a las divisiones de las semanas recientes, todo indicaría que Juan Manuel Galán, candidato presidencial del Nuevo Liberalismo, se la jugaría por proponer al exministro de salud como su principal carta al Senado.

Durante el encuentro de este jueves los partidos acordaron varios puntos para presentar sus listas al Senado, entre ellos, las dos caras que pujarían por la cabeza de lista. A esta reunión desarrollada en la sede del Mira el senador Carlos Guevara y la representante Irma Herrera como parte de este partido; Galán en representación de su colectividad y Jorge Enrique Robledo como representación de Dignidad y Compromiso.

Allí, en primera instancia, tanto en Mira como Dignidad se manifestó que no existe ningún veto dentro de la alianza, haciendo alusión al caso del exministro Gaviria, de quien en semanas recientes se dijo, no era bien recibido en la coalición. Sin embargo, los representantes de estos partidos insistieron que puede ser una figura importante dentro del partido, pero se mantienen los interrogantes como su rol en una posible cabeza de lista.

Por lo anterior, en el Mira dieron un paso al costado por liderar la bancada. Aunque inicialmente presentaban a la senadora Ana Paola Agudelo, la congresista solamente integrará la lista en una posición importante. Desde este colectivo dijeron a El Espectador que “para efectos de mantener la coalición y la unidad queremos que la coalición, que ha tenido buena receptividad, se sostenga. Queremos enviar el mensaje que a pesar de tener diferencias ideológicas estamos en las mismas luchas contra la corrupción o la educación”.

A su vez, desde Dignidad el exsenador Jorge Robledo presentó la carta de Jennifer Pedraza como la opción de esta colectividad para ser cabeza de lista. La propuesta cuenta con el respaldo del candidato presidencial Sergio Fajardo, y se sustenta en el rol que ha tenido la congresista desde la Cámara en bandera como la educación y la lucha contra la corrupción, dos valores que, según afirman, hacen parte de los ideales para la conformación de esta alianza.

Sin embargo, según pudo saber este diario, Alejandro Gaviria fue la carta que presentó nuevamente el Nuevo Liberalismo. Según habría insistido Juan Manuel Galán, principal cara de la colectividad, el exministro sería una cara representativa para la coalición y, a pesar de las diferencias de semanas atrás, estaría en la capacidad de liderar una bancada en el Senado.

No obstante, la propuesta tanto en el Mira como en Dignidad sobre la figura de Gaviria es que este integre la lista al Senado, jugando un papel rutilante, pero sin ser la cabeza de lista. Es más, El Espectador pudo conocer de acercamientos entre la representante Pedraza y las directivas del Nuevo Liberalismo, para abordar este tema, buscando la continuidad del exministro dentro de la coalición.

Y si bien la disputa está a dos bandos, la definición no tardaría. Otro de los puntos acordados entre los partidos es que sea el próximo lunes la fecha límite para la definición de esta cabeza de lista, todo con el objetivo de registrar los listados el 28 de noviembre.

