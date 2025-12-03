Así fue duro choque entre Valencia y Avella por Piedad Córdoba en debate sobre disidencias

Las senadoras Paloma Valencia (Centro Democrático) y Aida Avella (Pacto Histórico). Foto: El Espectador

A inicios del debate al que citó la senadora Paloma Valencia, la también precandidata del Centro Democrático y la senadora Aída Avella, del Pacto Histórico, tuvieron un fuerte choque. La situación se dio en medio de la discusión por la supuesta relación de funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y las disidencias de “Calarcá”.

Tan pronto inició la intervención de Valencia como citante del debate, la senadora quiso mostrar las supuestas relaciones del gobierno y de cercanos a este con grupos criminales. Para ello puso como ejemplo las visitas de Juan Fernando Petro –hermano del presidente– y de la senadora Piedad Córdoba a varias cárceles de Colombia, antes de la campaña de 2022.

En ese momento, Valencia, mientras mostraba un video de cámaras de seguridad, afirmó: “Vemos a la senadora Piedad Córdoba entrando a la cárcel de La Picota. Fue a todas las cárceles. Y estuvo de número 8 en la lista” del Pacto Histórico al Senado.

En ese momento, la senadora Avella pidió la palabra. Aunque apenas iniciaba la intervención de Valencia, el senador Alejandro Chacón (Liberal), quien presidía la sesión, le concedió la palabra.

La senadora de la Unión Patriótica pidió “respeto por la memoria de una persona que no puede defenderse, que murió siendo congresista y luchó por la paz. No se puede defender porque está en el sepulcro y la traigan al debate”. Ante esto, Valencia le contestó: “Senadora Aida, yo digo las cosas como son: Piedad Córdoba le quedó debiendo a Colombia. No estoy inventando, me refiero a documentos y testimonios que han sido puestos sobre la mesa. Si a alguien no le gusta, que pida explicaciones a las instancias correspondientes”.

