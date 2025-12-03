Benedetti denuncia espionaje con Pegasus y Rodríguez amenazas contra su familia

Angie Rodríguez y Armando Benedetti Foto: El Espectador

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que estaría siendo espionaje con el software Pegasus –cuyo uso ha sido denunciado por el presidente Gustavo Petro–. También se conoció que hombres habrían entrado a la fuerza a la casa de la familia de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, en Bogotá.

Benedetti aseguró, este miércoles, que se detectó que su celular habría sido infiltrado con el programa Pegasus. Es de recordar que, en 2024, el presidente Petro denunció que ese mismo software habría sido usado supuestamente en 2022 para, según dijo, espiar a su campaña presidencial. El ministro explicó que se conoció, tras un análisis forense a su celular, que este estaba interceptado con ese programa.

“El (investigador privado) vino aquí el miércoles de la semana pasada a las 9:00 de la noche, conectaron el celular a un computador, un software que ellos tienen, se quedaron aquí como hasta las 5:00 de la mañana, luego se fue, siguió trabajando y el sábado me dijeron que estaba Pegasus y solo hasta ayer en la tarde, ayer al mediodía, me dieron el informe técnico y el elemento electromagnético en el cual queda claro y registrado que ahí está Pegasus”, afirmó Benedetti en entrevista con la W Radio. Milton Cuadros, el perito que descubrió la infiltración al celular del ministro, explicó que no se puede saber quién estaría detrás de la interceptación.

Benedetti afirmó que “Pegasus es una una plataforma que puede costar diez millones, por lo tanto, eso lo tienen solamente los gobiernos, es un software que se activa en su teléfono solamente con una llamada perdida que le hagan y que además lo activan como teléfono, como micrófono, como cámara y lo activan desde cualquier parte del mundo. Y ese es el problema de Pegasus, de que tienen acceso a todo espejo, todo lo que lleva mi teléfono se termina mostrando en otro lugar”.

Mientras el ministro explicaba la situación, se conoció que hombres ingresaron a la casa de los padres de la saliente directora del Dapre hace una semana. A la pareja no le ocurrió nada, toda vez que viven con Rodríguez en otro lugar. Fue la propia funcionaria la que confirmó el hecho asegurando que “me destruyeron la casa de mis padres”. Los hechos quedaron registrados en cámaras de video y este miércoles, sobre las 8 de la mañana, daría más detalles de la situación.

Ambas denuncias hechas por Benedetti y por Rodríguez llegan cuando se mueve, una vez más, el círculo de poder más cercano al presidente Petro. En la noche de este martes, tal y como lo había anticipado El Espectador, se confirmó la salida de Angie Rodríguez del Dapre por los choques que ha tenido con el presidente, en particular, por un nombramiento.

En efecto, Petro y Rodríguez chocaron por el regreso al Gobierno de José Alexis Mahecha, quien fue director administrativo de la Presidencia, pero salió de ese puesto por diferencias con ella, su entonces jefa. El mandatario avaló su reintegro como secretario de la Unidad Administrativa de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, pero la directora del Dapre se opuso.

Rodríguez le habría dicho a Petro que Mahecha no es un funcionario de confianza y, de acuerdo con versiones extraoficiales, retrasó su nombramiento, ya que su oficina supervisa la publicación de hojas de vida en la página de aspirantes de la Presidencia. El episodio generó la molestia del jefe de Estado, quien finalmente destrabó la movida.

