Así se vivieron horas de tensión en Comisión de Acusación por propuesta de suspender a Petro

De derecha a izquierda: los representantes Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe y Wilmer Carrillo, junto con el secretario de la Comisión de Acusación, Jairo Corzo. Foto: El Espectador

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La Comisión de Acusaciones de la Cámara se llevó todos los focos mediáticos de la jornada luego de que la representante Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) decidiera presentar un auto con el que se pretendía ordenar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro, argumentando una supuesta participación indebida en política.

La congresista que es cabeza de esa célula es quien tiene varios de los principales expedientes contra el jefe de Estado, incluyendo el proceso que investiga la violación por topes electorales en la campaña del 2022 que ya fue sancionada en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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La controversia radicó luego de que se hiciera público un documento en el que Arizabaleta solicita la suspensión del mandatario nacional hasta el próximo 21 de junio a las 4:00 p. m., una vez culminen las elecciones de segunda vuelta presidencial. Bajo su consideración existe una indebida participación en política por parte de Petro. De acuerdo con Arizabaleta serían más de 20 publicaciones en su cuenta oficial de X, entre el 6 y 9 de junio, que constituyen una falta disciplinaria. No obstante, la legisladora argumentó que el documento fue tomado de su oficina y difundido sin su autorización.

Al momento de su publicación, el texto no se encontraba radicado. De forma paralela, en la Comisión surtían varias reuniones de las que participaron algunas figuras como el representante Alejandro Ocampo y Alirio Uribe, ambos del Pacto. Asimismo, algunas fuentes de El Espectador hablaron de la presencia de Óscar Villamizar, congresista del Centro Democrático. Esa cita tuvo lugar en el recinto de la Comisión de Acusaciones y todos estuvieron en contra de esta propuesta de sanción.

Fueron cerca de dos horas del encuentro al que acudieron otros congresistas y que, además, también tuvo participación del secretario de esa Comisión, Jairo Corzo. El funcionario señaló que, hasta las 8:50 a. m., ese documento no había sido radicado. Veinte minutos después se hizo oficial la solicitud de Arizabaleta ante la Comisión.

En la bancada del Pacto Histórico hubo ruido y de forma inmediata varias figuras de esa colectividad rechazaron la medida. Según dijo el representante Gabriel Becerrque no este en firme jurídicamente, desconoce abiertamente la Constitución y el régimen especial de fuero presidencial”.

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El rechazo fue general desde varias orillas, pues muchos argumentaron que la representante Arizabaleta no tiene la facultad para emitir un auto sancionatorio de este tipo. “La suspensión de un Presidente no depende de un simple auto de oficio. La Constitución es clara: se necesita un proceso y mayorías”, dijo la senadora Angélica Lozano.

Incluso, los sectores de oposición también se pararon en la misma línea. El candidato presidencial Abelardo de la Espriella calificó este movimiento como un supuesto “autoatentado” del oficialismo. La versión también fue compartida en los pasillos del Congreso por numerosas voces de la oposición.

Mientras esas reuniones se desarrollaban, la representante Arizabaleta llegó al recinto del Congreso. Una vez radicó formalmente el documento, presentó otro con el que buscaba dar fuerza al trámite de la iniciativa. De varios sectores la señalaron, esto mientras el jefe de Estado presidía la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde Nueva York.

En el Senado, quien recibió la noticia fue el presidente de la corporación, el liberal Lidio García, a quien Arizabaleta quiso remitir el documento para que fuera esta plenaria la que pudiera dejar en firme el auto y con ello se pudiera suspender a Petro. Su lugar lo tomaría la vicepresidenta, Francia Márquez. No obstante, este diario pudo establecer que García no aprobaría la medida, hecho que le llevó a presentar un nuevo auto para que el proceso pueda surtir su trámite “ordinario”.

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Minutos después la cabeza del Congreso escribió en su cuenta de X que “la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara no tiene competencia para suspender al Presidente de la República. Su rol se limita a investigar, practicar pruebas y presentar un eventual proyecto de acusación ante la plenaria de la Cámara, según lo previsto en la Constitución”.

En medio de los reparos por la medida, Arizabaleta fue notificada sobre una denuncia en su contra por un supuesto prevaricato por acción. El exministro de Vivienda Luis Felipe Henao presentó en la Corte Suprema de Justicia el recurso en contra de la congresista por supuestamente incurrir en este delito.

El panorama también valió para que el representante Leonardo de Jesús Gallego, del partido Liberal, renunciara a la Comisión de Acusaciones, aludiendo que esa célula no debe estar a favor o en contra de algún gobierno. No obstante, Gallego no asistía a las sesiones de la misma desde hace varios meses, según dijeron varias fuentes a este diario. Esa situación se repite en legisladores de gobierno y oposición.

El caso ahora tendrá que ser resuelto, contrario a la petición de Arizabaleta, a instancias de la Comisión de Acusación. Con la negativa de Lidio García de poner a consideración la suspensión contra Petro en la plenaria de Senado, ese auto surtirá el proceso habitual. Es decir, primero debe obtener mayorías en la Comisión de Acusaciones, luego en la plenaria de la Cámara. De ser aprobado, el Senado instalará una subcomisión y luego es el pleno de esa sala el que debe aprobar su suspender, o no, al presidente Gustavo Petro.

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