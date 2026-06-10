Movida Electoral: así se mueve la campaña en medio de pullas entre De la Espriella y Cepeda

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda buscan la Presidencia. Foto: Archivo Particular

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A menos de dos semanas para que el país decida en las urnas quién será el próximo presidente de Colombia. Las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ultiman movimientos para impulsar sus campañas, sea defendiendo sus símbolos o con denuncias hacia el otro.

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La campaña de De la Espriella se encuentra en una defensa por su identidad de campaña, esto después de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a esa campaña que en 24 horas retire toda la publicidad política en la que De la Espriella y los integrantes de su movimiento, Defensores de la Patria, usen símbolos patrios. La publicidad debe ser retirada de su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales.

Por lo que aspirante rechazó la medida durante su gira por Cartagena y pidió a sus seguidores seguir dando eco a los mensajes y haciendo uso de esos distintivos. “Cada celular, cada camiseta de la selección, cada video que suban diciendo Firme por la Patria es un grito de libertas”, dijo. Pidió, además: “compartan nuestro himno, nuestras canciones y sigan firmes por la patria mientras ganamos esta lucha jurídica”. Desde su equipo jurídico interpusieron una acción para revertir la medida, por lo que podría seguir haciendo uso de esos símbolos en campaña.

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Por su parte, uno de sus jefes de debate, Enrique Gómez señaló en una entrevista en Blu Radio que los colores utilizados en la publicidad de “Defensores de la Patria” no corresponden técnicamente a los símbolos patrios oficiales, ya que son “diferentes números del pantone de colores” y no los seleccionados específicamente por la norma vigente para la bandera nacional. También calificó esta decisión como un “saboteo” a la campaña.

Desde la izquierda, el candidato Iván Cepeda anunció que de ser presidente, creará una comisión de la verdad para conocer qué ha sucedido con la salud en Colombia. En esa propuesta le lanzó una pulla a su oponente al mencionar que esto permitiría saber “si el señor De la Espriella está comprometido con alguna empresa de la salud”.

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A su vez, anunció una rueda de prensa el día jueves donde comenta que dará un importante anuncio relacionado con la salud. Durante esa entrevista en Caracol Radio se le preguntó sobre una presunta conexión entre miembros de la campaña contraria y empresas de la salud, pero el candidato prefirió no entrar en detalles sobre el tema.

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