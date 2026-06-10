Presidenta de la Comisión de Acusaciones habla de suspender al presidente Petro: ¿por qué?

Comisión de acusaciones Foto: Collage: Paula Sánchez

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La representante Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) que preside la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes pidió la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro debido a su presunta participación en política.

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La medida tiene un carácter transitorio y cautelar, estableciendo la separación inmediata del cargo sin derecho a remuneración hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p.m., coincidiendo con el cierre de la segunda vuelta de la contienda electoral.

Esto se dio a través del auto 002 de este miércoles 10 de junio, donde se ordena notificar al presidente Petro, así como a la Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para el cumplimiento de la medida de suspensión provisional.

La representante fundamenta la decisión en la necesidad de proteger la integridad del proceso electoral, pues considera que hay una presunta falta gravísima por intervención en política, un riesgo evidente de reiteración por la documentación de mensajes difundidos por el presidente en su cuenta de X entre el 6 y el 9 de junio de 2026; así como la inminencia de la segunda vuelta presidencial.

El auto reconoce explícitamente la tensión jurídica que esta medida genera frente al fuero constitucional del Presidente. Aunque los artículos 175 y 199 de la Constitución establecen que el Presidente solo puede ser suspendido o juzgado formalmente mediante una acusación admitida por el Senado, la representante argumenta que esta suspensión no es una sanción ni un juicio de responsabilidad.

Se justifica como una habilitación disciplinaria estrictamente preventiva (amparada en el artículo 217 de la Ley 1952) para frenar una falta en tiempo real durante los comicios electorales.

La proposición pide una suspensión del jefe de Estado; sin embargo, no implica una suspensión inmediata del presidente del cargo, debido a que la decisión debe pasar primero por el triunvirato investigador conformado por la misma Arizabaleta, Alirio Uribe (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de la U).

De ser aprobado por estos, la decisión debe ser aprobada por el pleno de la comisión que cuenta con 18 representantes entre los que están orge Alejandro Ocampo (Pacto Histórico), Katherine Miranda, Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), Kelyn Johana González, José Octavio Cardona, María Eugenia Lopera (Partido Liberal), Juan Carlos Wills, Daniel Restrepo (Partido Conservador), Jorge Eliércer Tamayo, Wilmer Ramiro Carrillo (Partido de la U), William Ferney Aljure, Jorge Rodrigo Tovar (Citrep), Carlos Alberto Cuenca (Cambio Radical), Hernán Cadavid y Óscar Villamizar (Centro Democrático).

Aunque el voto del capturado por presunta participación en el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Wadith Manzur (Partido Conservador), quien además renunció a su curul.

De tomarse una decisión debe pasar por ambas cámaras, en un momento donde el Congreso no avanza en sus proyectos debido al momento electoral que vive el país. Un proceso que dificulta que esta decisión se tome a corto plazo.

Además, esta decisión que parece tener un tinte más político ocurre a diez días de la segunda vuelta presidencial donde el mismo mandatario ha estado espectante a los movimientos del candidato de su partido, así como de su oponente.

Frente a este hecho, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que “no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al Presidente porque es una comisión de instrucción”, debido a que esta decisión solo la puede tomar el Senado en pleno, después de que “la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente”. Según el funcionario, una sola representante no puede suspender al jefe de Estado.

Puede consultar aquí el documento completo:

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