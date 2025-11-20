Nuevo choque entre Rendón y Gutiérrez contra presidente Petro: “Dejó tirada a Antioquia”

Pelea entre el presidente Petro con el gobernador Andrés Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una nueva disputa por obras en el departamento de Antioquia se desató entre el gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, contra el presidente Gustavo Petro.

Los mandatarios regionales anunciaron el avance de dos obras clave para esta zona del país: el Túnel del Toyo 1, que ya está próximo a ser entregado; y el Túnel del Toyo 2 que se encuentra en 60 % de su avance, según dijo Gutiérrez, donde los dos funcionarios asumieron “lo que era responsabilidad del Gobierno Nacional”.

Le sugerimos: Presidente Petro respondió por los menores muertos en bombardeos: “Se les trata tal cual el DIH”

Sin embargo, desde Bogotá el presidente Petro cuestionó otros puntos críticos de la región como el caso del Urabá, interrogando por “¿cómo irá el tema del agua potable para los municipios de Urabá?”.

Su pregunta generó resquemor en los mandatarios, quienes respondieron de frente contra el jefe de Estado. En primera instancia el gobernador Rendón aseguró que aunque Petro está pendiente de su departamento, lo hace “sólo para indisponer y sembrar cizaña”. Sobre el acueducto de Urabá el mandatario regional aseguró que la obra “va bien: con recursos de la Gobernación de Antioquia, se adelantan los estudios y diseños para acometer la obra. Ni un solo peso de su gobierno allí”.

Lo veo, Presidente, muy pendiente de lo que hacemos en Antioquia. Lástima que sea sólo para indisponer y sembrar cizaña.



Igual, le cuento. El acueducto va bien: con recursos de la Gobernación de Antioquia, se adelantan los estudios y diseños para acometer la obra. Ni un solo… https://t.co/8Q4M80UuFs — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 20, 2025

Además, subrayó que al término de su mandato se proyecta dejar la contratación de esta obra lista, puesto que “la decepción de mis paisanos de Urabá con Ud es grande. Les prometió el cielo y la luna y no les cumplió”.

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez también respondió a los cuestionamientos de Petro, criticando la falta de participación e intervención de obras por parte del gobierno nacional en ese departamento. “Ya va a terminar su mal gobierno y no hizo ni lo uno ni lo otro. Usted dejó tirada a Antioquia y en especial a la gente de Urabá, con los recursos para terminar las obras de la vía al mar”, señaló el alcalde de Medellín.

Puede leer: Presidente Petro pide publicar contrato para compra de aviones Gripen

De acuerdo con Fico, “en su momento usted dijo que no ponía los recursos planteando un dilema entre vías y agua. El resultado a hoy es muy contundente, usted no hizo ni las vías ni el acueducto. Como en todo. En cambio, nosotros haremos lo uno y lo otro. Esa es una de las grandes diferencias entre nosotros”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.