Presidente Petro respondió por los menores muertos en bombardeos: “Se les trata tal cual el DIH”

El presidente Gustavo Petro se refirió en su más reciente alocución presidencial a los bombardeos que desarrolló el Ejército Nacional en cuatro departamentos y que dejaron un saldo de 15 menores muertos, según informes de Medicina Legal. El jefe de Estado insistió que se han cumplido los reglamentos del Derecho Internacional Humanitario.

En medio de la controversia y tras los cuestionamientos en los que se ha visto enredado su gobierno, especialmente el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el presidente justificó las operaciones desarrolladas por la Fuerza Pública e insistió en el cumplimiento de los lineamientos internacionales en medio de la ofensiva militar.

Según manifestó, parte de la expansión de los grupos armados en el país se debe principalmente a la no implementación de los acuerdos de paz del 2016, que permitieron tanto el crecimiento de cultivos ilícitos como la proliferación de estos grupos. Y aunque hizo énfasis en las críticas a la paz total, achacando el fracaso de esta política a los grupos ilegales, resaltó que las operaciones militares en su Gobierno se han mantenido con más de 1.404 combates en los que se han “neutralizado” a más de 13.000 combatientes.

Ahora bien, en ese punto, el mandatario nacional advirtió que las operaciones desarrolladas en el Guaviare, contrario a los señalamientos de ‘Iván Mordisco’, fueron bajo la figura de “apoyo aéreo cercano porque íbamos a defender a soldados que estaban a 285 metros de una fuerza seis o siete veces superior en términos de personas, armadas como combatientes”. En este sentido, Petro desestimó versiones en la que se ha asegurado que el Ejército atacó de forma indiscriminada a la población civil.

Sobre los menores que murieron en el accionar militar, Petro aseguró que mediante las acciones de inteligencia “se puede presumir la presencia de menores por la actividad que va contra el estatuto de Roma que está desarrollando el grupo de ‘Iván Mordisco’ que debe ser denunciado ante la Corte Penal Internacional”. Además, sobre este líder criminal, insistió que Mordisco sigue con su expansión territorial, precisamente con la figura de reclutar menores.

También defendió el accionar del Ejército al señalar que ninguno de los integrantes de la Fuerza Pública han violado el Derecho Internacional Humanitario y que, precisamente, los menores que son reclutados por los grupos armados se tratan bajo los lineamientos del DIH y “no como un combatiente adulto. Eso se diferencia”, dijo.

Frente a las peticiones realizadas por diversos organismos, especialmente la Defensoría del Pueblo, por abandonar los bombardeos, el presidente aseguró que esto permitiría incrementar el reclutamiento porque “han entendido que la forma en que no los ataquemos con fuerza es aumentar el reclutamiento. Y el riesgo de muerte de menores incrementaría. En niños ese riesgo es mucho más”, aseguró.

