Presidente Petro pide publicar contrato para compra de aviones Gripen

El presidente Gustavo Petro pidió la publicación de los contratos suscritos con Suecia para la adquisición de los aviones Gripen con los que se renovaría parte de la flota aérea de la Fuerza Aeroespacial. La solicitud del mandatario se hace en medio de la controversia por el costo de las aeronaves y la vinculación por parte de algunos sectores de Verónica Alcocer, su exesposa, en esta compra por parte del gobierno.

Según manifestó el presidente, la firma del contrato se realizó en días recientes - puntualmente el pasado 14 de noviembre - y pese a algunas versiones sobre un pago superior a los COP 16 billones, el jefe de Estado insistió que la compra se hizo por poco más de COP 13 billones. Por ello, pidió que fuesen publicados los contratos, con la reserva de algunos puntos aludiendo aspectos de confidencialidad, resaltando, eso sí, que fueron más de tres años de negociaciones para realizar esta compra.

Según el presidente “el día de ayer hubo una avalancha de desinformación,el contrato se firmó hace unos días y en esa medida decir que recibimos comisiones es una tropelía". El panorama también provocó que desde la Contraloría se solicitaran una serie de documentos en relación a esta compra, dentro de los que se incluyen el contrato, los estudios técnicos y la comparativa de precios sobre los otras ofertas donde se encontraban flotas procedentes de Francia y Estados Unidos.

“Han dicho que no contemplan la realidad del mercado en los aviones en el mundo. Estamos hablando de una compra de aviones, adicionado con una compra de armamento para los aviones, el mantenimiento y apoyo logístico de los aviones, con el mantenimiento y enseñarle a los pilotos a través de aviación simulada y en colectivo más un offset de obras sociales como el hospital San Juan de Dios”, dijo el presidente.

Estos son los costos de los aviones Gripen, comparelos con los costos de los aviones F16 nuevos y con los mismos servicios:



El contrato se hizo por 3.135 millones de euros

= 3.652 millones de USD

= 13.7 billones de pesos



Sin embargo se destinaron 16.5 billones de pesos según… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2025

Asimismo, y pese a no hacer mención directa, también desestimó la participación de terceros en la celebración de contratos, luego de que varios sectores de la política nacional vincularan la estancia de Alcocer en Suecia, según las revelaciones realizadas por el diario Expressen de ese país. De hecho, Petro aseguró que en el marco de las negociaciones pidió al gobierno de Suecia que “cualquier funcionario que se acercara a pedir comiciones fuera denunciado a mí mismo”.

Una versión similar ya había sido ratificada por el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez. El jefe de esta cartera se refirió a la solicitud de la Contraloría y señaló que el proceso fue transparente, por lo que esperan cumplir con los requerimientos de organismo con prontitud.

