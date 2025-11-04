Tenso enfrentamiento entre Jota Pe Hernández e Iván Cepeda en el Congreso

El senador 'Jotape' Hernández recriminó a su par Iván Cepeda por fotos con antiguos miembros de las Farc Foto: Archivopa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de la plenaria del Senado de este martes, los congresistas Iván Cepeda y Jonathan Pulido - conocido como ‘Jota Pe Hernández’ - protagonizaron un choque que paralizó la sesión del Legislativo.

El choque inició por parte de Hérnandez (Verde), quien recriminó los acercamientos que tuvo en el pasado Iván Cepeda con algunos integrantes de las extintas Farc en el marco de los diálogos de paz en los que el hoy senador del Pacto Histórico participó como uno de los lazos para llevar adelante este proceso que culminó con su firma en La Habana en 2016.

Le sugerimos: Cancillería entrega balance de gira del Gobierno por Medio Oriente

Durante su intervención el legislador Verde celebró de forma irónica la victoria de Cepeda el pasado 26 de octubre en la consulta presidencial del Pacto Histórico. El senador señaló que Cepeda estaría “huyendo a la verdad o pretende engañar al pueblo”. Enseguida tildó al candidato como el “candidato de las Farc”, manifestando que “el trasgresar de su vida ha sido vivir abrazado de guerrilleros que tanto daño le han hecho a Colombia”, hecho que desató la ira de la bancada oficialista.

Así fue el cruce entre Jota Pe Hernández e Iván Cepeda en el Senadopic.twitter.com/W8cwZDATKd — SP (@Sebas12Perez10) November 4, 2025

NOTICIA EN DESARROLLO***

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.