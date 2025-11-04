Logo El Espectador
Tenso enfrentamiento entre Jota Pe Hernández e Iván Cepeda en el Congreso

El senador del partido Verde recrimó fotos del candidato presidencial con antiguos militantes de las Farc y lo señaló como la ficha a la Presidencia de este grupo criminal. Así respondió el congresista del Pacto Histórico.

Redacción Política
04 de noviembre de 2025 - 11:58 p. m.
Foto: Archivopa
En medio de la plenaria del Senado de este martes, los congresistas Iván Cepeda y Jonathan Pulido - conocido como ‘Jota Pe Hernández’ - protagonizaron un choque que paralizó la sesión del Legislativo.

El choque inició por parte de Hérnandez (Verde), quien recriminó los acercamientos que tuvo en el pasado Iván Cepeda con algunos integrantes de las extintas Farc en el marco de los diálogos de paz en los que el hoy senador del Pacto Histórico participó como uno de los lazos para llevar adelante este proceso que culminó con su firma en La Habana en 2016.

Durante su intervención el legislador Verde celebró de forma irónica la victoria de Cepeda el pasado 26 de octubre en la consulta presidencial del Pacto Histórico. El senador señaló que Cepeda estaría “huyendo a la verdad o pretende engañar al pueblo”. Enseguida tildó al candidato como el “candidato de las Farc”, manifestando que “el trasgresar de su vida ha sido vivir abrazado de guerrilleros que tanto daño le han hecho a Colombia”, hecho que desató la ira de la bancada oficialista.

NOTICIA EN DESARROLLO***

Por Redacción Política

