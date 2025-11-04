Cancillería entrega balance de gira del Gobierno por Medio Oriente

La canciller Rosa Villavicencio y el presidente Gustavo Petro durante su gira en Medio Oriente. Foto: Cancillería

Este martes finalizó la gira del presidente Gustavo Petro por Medio Oriente, pasando por los países de Arabia Saudita, Egipto y Catar. En la comitiva estuvo la canciller Rosa Villavicencio, quien presentó un balance positivo en la “gestión de resultados concretos” en temas como economía, cultura y transporte. Además, resaltó las reuniones que tuvo con sus homólogos de esos países.

En Arabia Saudita, por ejemplo, se reunió con Adel Aljudebir, ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, miembro del Consejo de ministros y Enviado para Asuntos Climáticos, así como con Abdel Aziz Hamad Aluwaisheg, secretario General Adjunto para Asuntos Políticos y de Negociación del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Con ellos, indicó la Cancillería en un comunicado, “donde se priorizó el fortalecimiento del transporte entre los dos países al discutir la posibilidad de establecer una ruta aérea directa Bogotá–Riad”.

En el caso de Egipto, la canciller Villavicencio asistió a la reunión del presidente Petro con su homólogo, el presidente Abdelfatah El-Sisi. Entre los temas que se discutieron se incluye la ayuda humanitaria a Gaza, así como el “fortalecimiento de relaciones comerciales en sectores como el textil y energético”.

Finalmente, en Catar, la canciller asistió al encuentro de Petro con el emir de ese país, Tamim Bin Hamad Al Thani, donde también se habló de Gaza. Por su parte, el emir “expresó su apoyo a los esfuerzos colombianos por la paz y el desmantelamiento pacífico del Clan del Golfo”. Catar es el país sede de los diálogos con dicho narcogrupo. Además, Villavicencio se encontró con el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Catar, sultán Bin Saad Al-Muraikhi, con quien discutió la posibilidad de un futuro acuerdo económico.

“La visita a Catar finalizó con un encuentro emotivo entre la alta funcionaria y los connacionales residentes en el Estado, donde compartieron experiencias y retos comunes como migrantes colombianos”, señaló la Cancillería. En la gira, también se inauguró la nueva sede de la Embajada de Colombia en Doha.

