“Hay acuerdos”: Benedetti tras la reunión con los gobernadores por emergencia económica

Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Hacienda, Germán Ávila, lideraron la cita del gobierno con los mandatarios regionales.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló sobre el desarrollo de la cita que sostuvo el gobierno con los 32 gobernadores alrededor de la controversia por declaratoria de la emergencia económica. El jefe de la política estuvo acompañado de Germán Ávila, ministro de Hacienda, quien explicó los alcances de las medidas para las regiones.

Según declaró Benedetti al término de este encuentro, se suscribieron tres acuerdos tras la denominada rebelión que marcó el panorama político de la semana anterior. “El primero es el que tiene que ver con que si estos impuestos afectan la recaudación para el presupuesto de ellos. Quedó claro que, si eso pasaba, la nación asume lo que haga falta”, dijo el ministro.

Sin embargo, el jefe de la cartera política estimó que gracias a la sentencia 414 de 2012 de la Corte Constitucional el gobierno central sí puede hacer uso de la figura de impuestos cedidos en el caso de que exista una emergencia económica para solventar problemas macroeconómicos.

Otro de los compromisos suscritos en esta cita, según dijo Benedetti, es un mayor compromiso por parte del Estado central en la lucha contra el contrabando, siendo esta punta de las economías ilegales una de las que más ha afectado el recaudo de recursos por los conceptos de impuestos al tabaco y los licores.

Declaración del @MinInterior Armando Benedetti a la salida de la reunión Gobierno-gobernadores. pic.twitter.com/WAjCw2I0C9 — MinHacienda (@MinHacienda) January 19, 2026

