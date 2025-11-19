Partidos trazan su camino para elecciones 2026: La U y verdes tendrán reuniones

La U y Alianza Verde continúan en las definiciones sobre a quién respaldarán para las presidenciales en 2026. Foto: Óscar Pérez

Este miércoles continuarán los movimientos de los partidos para las elecciones de 2026. Los partidos de La U y la Alianza Verde tendrán encuentros en los que discutirán sus planes, tanto para las presidenciales como para los comicios al Congreso. Además, el exministro del interior Juan Fernando Cristo oficializará su candidatura.

En efecto, a las 7:00 a.m., Cristo –quien fue funcionario de Petro estando al frente de las relaciones con el Congreso– ofrecerá una rueda de prensa en Bogotá para confirmar lo que, desde hacía meses, era un secreto meses. Su candidatura la avalará En Marcha, el partido que él fundó.

Cristo podrá hacerlo con esta colectividad, después de que la Corte Constitucional suspendiera el fallo del Consejo de Estado que lo dejó sin personería jurídica, y ordenara permitir la inscripción de sus candidatos a la Presidencia y el Congreso. De hecho para las legislativas, En Marcha ya tiene un acuerdo de intenciones con Alianza Verde, Partido Demócrata y Colombia Renaciente. Cristo ha sido uno de los que más han insistido en la necesidad de un frente amplio, aunque ha dejado claro que se debe tener en cuenta, primero, la construcción de un “acuerdo de mínimos sobre los temas esenciales para el país”.

En esa línea, el comité de avales de Alianza Verde se reunirá este miércoles para discutir, precisamente, sobre la conformación de sus listas al Congreso. El tema está álgido, teniendo en cuenta que no hay acuerdo sobre quién será la cabeza de lista al Senado. La posición –que garantiza una curul– está entre Jotape Hernández y Ariel Ávila. Ambos senadores representan, en estos momentos, las dos facciones que hay en el partido. Mientras Hernández es de línea opositora, Ávila ha respaldado en importantes ocasiones al petrismo. Así, la definición de esto marcaría una línea de hacia dónde apuntará el partido en 2026.

Y La U también buscará empezar a definir su camino. Se espera, como contó El Espectador, que los dos codirectores, Alexander Vega (exregistrador) y Clara Luz Roldán (exgobernadora de Valle del Cauca), se reúnan. Por un lado, esperan dar por terminado los rumores de división entre los dos. Y por el otro, discutirán si, finalmente, el partido le dará el aval al exembajador en Reino Unido Roy Barreras.

