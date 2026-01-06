Culminó reunión entre canciller Villavicencio y John McNamara: de esto hablaron

La canciller, Rosa Villavicencio, reunida con el Encargado de Negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara. Foto: Cancillería

La cita entre la Canciller, Rosa Villavicencio, y el encargado de Negocios de los Estados Unidos, Jhon McNamara, culminó en la tarde de este 6 de enero luego de casi cuatro horas de diálogo en la que una vez más los delegados de la Casa de Nariño y la Oficina Oval buscaron desescalar las tensiones entre los dos países.

McNamara acudió al Palacio de San Carlos luego de que la titular de esta cartera anunciara que ya se emitió una nota verbal a Washington en la que se rechazaban nuevas declaraciones por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que “Colombia también está muy enferma. Gobernado por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho tiempo...”.

Según indicaron en la nota que se encuentra en poder del Secretario de Estado, Marco Rubio, la Canciller colombiana estimó que “es profundamente ofensiva para el pueblo colombiano, para nuestros principios democráticos y para la Oficina de la Presidencia de la República, que encarna la dignidad, la autoridad y la plena representación del Estado. Usted conoce muy bien Colombia y su institucionalidad”.

