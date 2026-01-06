Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Culminó reunión entre canciller Villavicencio y John McNamara: de esto hablaron

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
06 de enero de 2026 - 09:13 p. m.
La canciller, Rosa Villavicencio, reunida con el Encargado de Negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara.
La canciller, Rosa Villavicencio, reunida con el Encargado de Negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara.
Foto: Cancillería
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La cita entre la Canciller, Rosa Villavicencio, y el encargado de Negocios de los Estados Unidos, Jhon McNamara, culminó en la tarde de este 6 de enero luego de casi cuatro horas de diálogo en la que una vez más los delegados de la Casa de Nariño y la Oficina Oval buscaron desescalar las tensiones entre los dos países.

McNamara acudió al Palacio de San Carlos luego de que la titular de esta cartera anunciara que ya se emitió una nota verbal a Washington en la que se rechazaban nuevas declaraciones por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que “Colombia también está muy enferma. Gobernado por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho tiempo...”.

Le sugerimos: Esta es la nota de protesta que entregó Colombia a Estados Unidos tras acciones de Trump

Según indicaron en la nota que se encuentra en poder del Secretario de Estado, Marco Rubio, la Canciller colombiana estimó que “es profundamente ofensiva para el pueblo colombiano, para nuestros principios democráticos y para la Oficina de la Presidencia de la República, que encarna la dignidad, la autoridad y la plena representación del Estado. Usted conoce muy bien Colombia y su institucionalidad”.

NOTICIA EN DESARROLLO***

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Rosa Villavicencio

John McNamara

Cancillería

Gustavo Petro

Donald Trump

Nicolás Maduro

Captura Maduro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.