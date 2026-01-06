Esta es la nota de protesta que entregó Colombia a Estados Unidos tras acciones de Trump

En orden: viceministra de relaciones exteriores, Juana Castro y la canciller Rosa Villavicencio. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tras el anuncio formal de la Cancillería de Rosa Villavicencio sobre la radicación de una nota verbal de protesta hacia los Estados Unidos, en la que el Gobierno expresa de manera formal el rechazo a las amenazas que lanzó Donald Trump sobre el presidente Gustavo Petro, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, hizo entrega oficial del documento.

La nota fue remitida oficialmente al secretario de Estado, Marco Rubio, manifestado la preocupación sobre las amenazas del presidente estadounidense respecto a la posibilidad de una invasión en Colombia por parte de Estados Unidos.

Lea el contenido completo:

Señor secretario:

Le escribo una vez más para expresar nuestra más enérgica protesta por los términos irrespetuosos utilizados por el presidente Donald J. Trump contra el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y por las acusaciones formuladas hoy, 4 de enero de 2026, contra el Jefe de Estado de nuestra nación soberana, elegido democráticamente. Como se ha dicho anteriormente, el presidente Petro fue elegido por el pueblo colombiano en 2022 mediante elecciones libres y transparentes, liderando la democracia más antigua de América Latina bajo instituciones legítimas y sólidas.

La última declaración del presidente Trump, en la que afirma que “Colombia también está muy enferma. Gobernado por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho tiempo...”, es profundamente ofensiva para el pueblo colombiano, para nuestros principios democráticos y para la Oficina de la Presidencia de la República, que encarna la dignidad, la autoridad y la plena representación del Estado. Usted conoce muy bien Colombia y su institucionalidad. Sabe que el presidente Petro, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ha liderado la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales con convicción nacional y en cumplimiento del derecho internacional.

Hemos compartido repetidamente con usted y con las diferentes agencias las cifras récord alcanzadas bajo nuestra política nacional contra el narcotráfico. Desde el 7 de agosto de 2022 (cuando el presidente Petro asumió el cargo) hasta el 30 de diciembre de 2025, las autoridades colombianas han incautado más de 2.512 toneladas de cocaína a través de operaciones antinarcóticos. Solo en 2025 se interceptaron cerca de 1.000 toneladas, un hito histórico equivalente a aproximadamente 12 mil millones de dosis que se impidió que llegaran a los mercados de consumo. Estos esfuerzos, apoyados por socios internacionales, incluidos los Estados Unidos, han debilitado significativamente a las organizaciones criminales al atacar sus redes financieras, desmantelar laboratorios (se han desmantelado más de 18.000, junto con más de 12 millones de galones de precursores líquidos y 10 millones de kilogramos de precursores sólidos incautados) e interrumpir la cadena de producción y distribución de drogas. También se ha neutralizado a un total de 13.971 personas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales y a organizaciones del narcotráfico.

Además, Colombia y Estados Unidos continúan compartiendo inteligencia en materia de seguridad y defensa en el marco de nuestra larga asociación bilateral, basada en el respeto mutuo como naciones soberanas y democráticas, que se rigen por el Estado de derecho. Esta cooperación ha sido esencial para la estabilidad hemisférica durante décadas y se mantiene plenamente operativa en nuestro trabajo diario con diferentes agencias estadounidenses y autoridades globales. Las agencias de seguridad estadounidenses han reconocido de manera consistente la colaboración y el valor de las contribuciones de Colombia a lo largo de los años. La inteligencia colombiana contribuyó a los excelentes resultados obtenidos por la Guardia Costera de Estados Unidos. Las autoridades colombianas también han declarado que, de conformidad con el ordenamiento jurídico interno de Colombia y sus obligaciones en virtud del derecho internacional, no se ha compartido ni se compartirá información de inteligencia colombiana en relación con los recientes incidentes con embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico.

Como declaró el presidente Petro el 12 de noviembre de 2025, “Cualquier comunicación que garantice ser utilizada para incautaciones sin violaciones de los derechos humanos, para generar detenciones respetando la vida y sin ponerla en peligro, será utilizada por la comunidad de inteligencia [internacional] según la coordinación actual con nuestro apoyo, sin excluir a ninguna agencia, incluidas las agencias estadounidenses”.

Rechazamos enérgicamente, una vez más, las amenazas de cualquier acción que viole nuestra soberanía nacional.

Las amenazas no contribuyen al respeto mutuo ni al diálogo constructivo que debe prevalecer entre naciones soberanas con el fin de encontrar las mejores vías de cooperación en las numerosas áreas en las que, durante años, hemos demostrado ser capaces de trabajar juntos con éxito para afrontar los desafíos transnacionales en beneficio de la seguridad y la prosperidad de nuestra región.

Colombia exige respeto. Las diferencias entre Estados deben abordarse a través de los canales diplomáticos, el diálogo y las negociaciones, y como ha declarado anteriormente el presidente Petro, reafirmo nuestra permanente disposición a entablar un diálogo serio y constructivo con el presidente Trump, con usted y con la Administración estadounidense.

Atentamente,

DANIEL GARCÍA-PEÑA JARAMILLO

Embajador de Colombia

