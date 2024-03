Así le respondió Petro a Uribe por cuestionamientos a las reformas de Gobierno

El líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, publicó un video en el que criticó las llamadas reformas sociales del Gobierno. Foto: Archivo Particular

En medio de una jornada de marchas de la oposición contra el Gobierno, el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe chocaron en redes sociales por cuenta del trámite de los proyectos. Horas antes de que el Senado intentara por tercera vez discutir la reforma pensional, el jefe del Centro Democrático cuestionó las iniciativas y lanzó varias alertas sobre sus posibles efectos sobre la economía nacional.

“Se nota el temor de la inversión, su decrecimiento y también una gran reducción de la economía. Esta tendencia atenta contra la creación de empleo y a esto se suma el temor a la reforma laboral que ahuyentará todavía más el empleo”, dijo el expresidente en un video publicado en sus medios.

El exmandatario también anotó que la reforma a la salud “quiere condenar a los colombianos que ven disminuir sus ingresos a gastar más de su bolsillo para acceder a este servicio” y que la pensional le quita recursos a la fondos privados generando “mayores angustias para los pensionados del futuro”.

Uribe incluso criticó la situación de inseguridad en el país y denunció un incremento en el reclutamiento de niños y niñas por parte de los grupos dedicados al “narcoterrorismo” y agregó que esta problemática y región tras región sepulta al Estado de democrático”.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro le respondió a Uribe y se enfocó en su defensa de la reforma pensional. “¿Por qué les molesta que millones de viejos y viejas que hoy no reciben pensión puedan recibir un bono pensional decente? ¿Por qué les molesta que los actuales cotizantes de pensión puedan recibir una pensión de verdad?”, aseguró.

¿Por qué les molesta que millones de viejos y viejas que hoy no reciben pensión puedan recibir un bono pensional decente?



¿Por qué les molesta que los actuales cotizantes de pensión puedan recibir una pensión de verdad?



El 80% de los actuales cotizantes en fondos privados… https://t.co/3I9OTEGBvk — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 6, 2024

El mandatario también dijo que su propuesta de reforma pensional busca cambiar un sistema en el que el 80 % de los trabajadores que cotizan en los fondos privados “nunca recibirán pensión”. Se trata de la segunda defensa que el presidente hace de ese proyecto esta semana, pues este martes se fue de frente contra el presidente del Senado, Iván Name, diciendo que se “jacta” de no aprobar los proyectos.

Este miércoles la plenaria del Senado intentó, por tercera vez, evacuar los impedimentos de la reforma; sin embargo, nuevamente no hubo quórum, pues los partidos Cambio Radical, Centro Democrático y buena parte de los liberales, conservadores y de La U no asistieron al debate. Durante la sesión se movieron por todo el Congreso el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, pero al final no lograron los votos necesarios para mantener la discusión.

