Julián López responde a sanción impuesta por el partido de la U

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, se amarró a su curul tras sanción del partido de la U. Foto: Cámara de Representantes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El representante Julián López protestó ante la sanción de voz y voto que interpuso el partido de la U en su contra con un acto que se llevó todas las miradas en la plenaria de la Cámara de este martes. El presidente de esta corporación se amarró a su asiento en el Congreso, con un mensaje de “ánimo”, en medio de una controversia por su postura contra el liderazgo de Dilian Francisca Toro en esta colectividad.

La sanción se conoció este mismo martes 28 de octubre e implicó varias medidas que habría determinado el comité de ética de la colectividad. En su segundo parágrafo se estima que por los próximos tres meses López sería suspendido de su derecho voz y voto en representación del partido, lo que a su vez le impediría ejercer como presidente de esta corporación.

Le sugerimos: Reforma a la salud: aplazan debate en el Senado por cuestionamientos sobre su financiación

La disputa que ya supera los dos años, llegó a su punto más álgido la semana anterior luego de que López impulsara la creación de “la Nueva U”, una facción que se acercaría mucho más a los intereses del gobierno Petro y se alejaría de las medidas que hasta la fecha se han adoptado en la mesa directiva de la colectividad, especialmente por parte de los codirectores Alexander Vega y Clara Luz Roldán, además de su líder natural, la gobernadora del Valle.

López, quien llegó a la Cámara con cercanías a la gobernadora del Valle, emprendió una oposición a su gestión desde el 2024, año en el que las tensiones empezaron a escalar. Parte de la disputa se produjo por el respaldo de López a algunas medidas del gobierno Petro - aunque la U también ha tenido estos respaldos - y que culminó con su posesión como presidente en la Comisión Sexta de la Cámara y como presidente de la corporación desde el pasado 20 de julio.

NOTICIA EN DESARROLLO***

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.