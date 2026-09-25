Así reaccionó el país político a la ruptura de relaciones entre Colombia e Irán

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció la ruptura de relaciones entre Colombia e Irán, decisión que se adoptó desde el pasado 19 de septiembre. Este nuevo movimiento en la diplomacia colombiana es leído desde la región como un nuevo acercamiento con Israel, esto tras el reconocimiento que tras su llegada al poder De la Espriella dio a los Altos del Golán como territorio israelí, algo que previamente solo había hecho Estados Unidos.

"Esta decisión soberana responde a los pilares que guían la política exterior del Gobierno en materia de seguridad nacional y hemisférica, y lucha contra el crimen transnacional, teniendo en cuenta presuntos vínculos del gobierno de Irán con grupos terroristas internacionales y otros grupos narcoterroristas que amenazan la seguridad del país", dice el comunicado emitido este jueves.

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Esta determinación se da a conocer en medio del acercamiento del gobierno De la Espriella no solo con Israel, país con el que se restablecieron y reforzaron las relaciones diplomáticas, sino con Estados Unidos, país que, al igual que Israel, libra actualmente una guerra con la República Islámica. "Colombia, además, tuvo en cuenta las violaciones constatadas de derechos humanos cometidas por el gobierno iraní en su territorio, los ataques verificados contra países que no son parte del conflicto en el Medio Oriente, el bloqueo al estrecho de Ormuz y la obstrucción de las autoridades a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance de su programa nuclear", señala el comunicado.

Tras el anuncio realizado por el Ejecutivo, la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, celebró la decisión. "Agradezco y felicito al Gobierno colombiano por la decisión anunciada de romper relaciones diplomáticas con Irán", escribió la emisaria en sus redes sociales e indicó que "en que esta medida, incluida la salida del Embajador iraní del país, contribuirá a fortalecer la seguridad de la población colombiana". Acto seguido dijo que "Irán es un país cuyas actividades y vínculos con organizaciones terroristas y el narco-tráfico han generado serias preocupaciones de seguridad en Colombia y en la comunidad internacional".

Agradezco y felicito al Gobierno colombiano por la decisión anunciada de romper relaciones diplomáticas con Irán.



Confío en que esta medida, incluida la salida del Embajador iraní del país, contribuirá a fortalecer la seguridad de la población colombiana.



Irán es un país cuyas… https://t.co/tsSlh6wZJz — Vivian Aisen 🇮🇱 (@VivianAisen) September 24, 2026

Asimismo, el director de la comunidad Judía en Colombia, Marcos Peckel, señaló que "Colombia rompe relaciones diplomáticas con Irán, por el apoyo de este al terrorismo trasnacional que amenaza a nuestro país y por los ataques de la República Islámica a países amigos de Colombia en el Medio Oriente". Según dijo, esta es una muestra más que la "Patria Milagro está en acción".

Desde los pasillos del Capitolio también hubo reacciones múltiples. Por ejemplo, el vicepresidente de la Cámara, Simón Molina, dijo a El Espectador que esta decisión es clave, pues "Colombia debe mantener una política exterior que mantenga por delante la seguridad nacional, la defensa de nuestra soberanía y la protección de los colombianos". Molina dijo a este diario que "estos se tiene que maximizar cuando Colombia está enfrentando una amenaza terrorista interna" e indicó que muchas veces las organizaciones criminales que actúan en territorio nacional suelen tener nexos con Irán.

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También, el representante Juan Manuel Londoño indicó que respalda la decisión adoptada por el gobierno De la Espriella pues "la política exterior de Colombia debe tener como principio fundamental la defensa del interés nacional, nuestra soberanía y la seguridad de los colombianos. Las relaciones internacionales no pueden analizarse únicamente desde la diplomacia: también deben evaluarse frente a los riesgos que representan para la seguridad nacional y hemisférica, el terrorismo y el crimen organizado transnacional".

Londoño resaltó que "desde la Comisión Segunda acompañaremos esta decisión ejerciendo también nuestra responsabilidad constitucional de control político y seguimiento a la política exterior y de seguridad del Estado. Colombia debe mantener relaciones internacionales que contribuyan a proteger sus instituciones, sus ciudadanos y sus intereses estratégicos".

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