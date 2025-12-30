Logo El Espectador
Así reaccionaron los congresistas a decreto del Gobierno que les reduciría el salario

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que no se trata de quitarles parte del sueldo a los legisladores, sino de hacer un “acto de justicia” para el pueblo colombiano.

Redacción Política
30 de diciembre de 2025 - 06:15 p. m.
Los ministros de Hacienda y del Interior en la plenaria del Senado.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Luego de que se conociera un borrador de decreto que eliminaría la prima de servicios para los congresistas, lo que en la práctica implica reducirles el salario en cerca de COP 15 millones, los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Hacienda, Germán Ávila, confirmaron la medida en una rueda de prensa.

Ambos señalaron este martes que se trata de una decisión respaldada por la Corte Constitucional y que representa un acto de equidad debido al alto monto que reciben mensualmente los senadores y representantes a la Cámara. De hecho, el ministro Sanguino lo llamó un “acto de justicia” que echa para atrás un “regalazo” que se les hizo durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Lea también: Cepeda, Pinzón, López, Cristo y Peñalosa: relaciones con EE. UU. y propuestas de seguridad

Tras el anuncio, varios legisladores reaccionaron con mensajes en sus redes sociales. “Esta es una medida de elemental justicia social, y el comienzo del proceso de austeridad republicana que he pregonado. Llegó la hora en que las y los congresistas asumamos la responsabilidad de ser servidores públicos, sin buscar ninguna clase de enriquecimiento o beneficio particular”, dijo el senador Iván Cepeda, quien además es candidato presidencial del Pacto Histórico.

Desde esa misma orilla se pronunció la representante María Fernanda Carrascal. “Qué deleite será ver a mis colegas tratando de salvar su prima mientras despotrican del aumento del salario para los demás trabajadores. Ah, son los mismos que celebraron cuando desfinanciaron al gobierno por una retaliación política contra Gustavo Petro”, dijo también en defensa del reciente aumento al salario mínimo.

En contexto: Gobierno Petro prepara decreto para eliminar prima de servicios de los congresistas

La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, aseguró que se trata de una medida acertada y recordó que en el pasado se presentaron proyectos de ley para hacer el cambio, pero que no tuvieron respaldo de las bancadas: “En Senado aprobamos por unanimidad en 2023 eliminar la prima de congresistas. Murió en tercer debate en cámara”.

“Por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo con la eliminación de la prima de servicios de los congresistas. El presidente desde el principio podía hacerlo y espero que lo cumpla de verdad. Esa medida en particular no es populismo: es justicia social básica y ética pública. Hágalo, presidente Petro”, opinó la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde.

Hasta el momento, desde la oposición, que mantiene sus críticas al aumento del salario mínimo que llevó al monto hasta los COP 2 millones con subsidio de transporte, no hay mayores reacciones al decreto que saldría en las próximas horas. Los ministros Sanguino y Ávila también señalaron que se están estudiando otras medidas que podrían tocar al Congreso, como una eventual reducción del monto para pago de asesores, pero hasta el momento no hay nada en firme.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Fercho(25932)Hace 14 minutos
👏👏
Rod(24557)Hace 16 minutos
Excelente y acertada medida de Justicia Social; esperemos que va a decir el Valdemort y sus secuaces del CD
Edmundo Harker Peralta(21591)Hace 32 minutos
Se habia demorado esta medida!. Con seguridad sera demandada por los congresistas de la oposicion.
