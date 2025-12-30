Gobierno Petro prepara decreto para eliminar prima de servicios de los congresistas

Plenaria del Senado. Foto: Óscar Pérez

Tras el anuncio de un incremento del 23 % en el salario mínimo de 2026, la administración del presidente Gustavo Petro alista otras medidas en la misma línea y en busca de ajustar sus cuentas fiscales. En las últimas horas se conoció que el Ministerio de Hacienda ya tiene listo un borrador de decreto con el que reducirá una parte del sueldo que reciben los congresistas por su labor, puntualmente eliminando la prima de servicios que equivale a cerca de COP 15 millones.

Según el documento, una sentencia de la Corte Constitucional estableció que ese tipo de pagos no son obligatorios o forzosos para el Ejecutivo, razón por la cual hay un sustento legal para eliminar esa prima. Pero además, en el texto también queda claro que una de las motivaciones para realizar el cambio es que el salario de los senadores y representantes es muy alto.

“La remuneración recibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo; y se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”, se lee en el proyecto.

Así las cosas, con la medida el Gobierno derogará el decreto 2170 de 2013, promulgado en el gobierno de Juan Manuel Santos para pagarles a los congresistas la prima especial de servicios. De igual manera, en el acto administrativo se aclara que tampoco se pagarán otros beneficios salariales o prestacionales establecidos en esa norma.

La noticia ya está generando reacciones de varios congresistas y candidatos presidenciales. Uno de los primeros en pronunciarse fue el senador Iván Cepeda, aspirante a la Casa de Nariño por el oficialismo. Con un mensaje corto en su cuenta de X, Cepeda respaldó el decreto que se publicaría en los próximos días. “Excelente noticia”, dijo.

“Ojalá se concrete. Extraordinaria decisión del gobierno. Desde el primer año de la pandemia planteamos que ese era el camino para reducir los altos salarios de los congresistas y no desgastarse en interminables discusiones de reformas constitucionales para ese propósito. La prima no está contemplada ni en la Constitución ni en la ley, sino en un decreto que se puede derogar o modificar”, opinó el también candidato Juan Fernando Cristo.

