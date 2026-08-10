Así reaccionó el mundo político a terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en Chocó

Temblor de magnitud 7,4 se dio este lunes en Colombia. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

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Luego de que se presentara un terremoto con magnitud 7,4 en San José del Palmar, en Chocó, el gobierno de Abelardo de la Espriella viene alistando los mecanismos para atender la crisis. Mientras tanto el mundo político reaccionó a los hechos ocurridos hacia las 7:30 a.m.

El presidente del Senador, Honorio Henríquez, aseveró que “desde el Congreso de la República estaremos atentos a la situación, y dentro de nuestras competencias, gestionaremos la ayuda necesaria. Hacemos un llamado a las autoridades para que se evalúen los daños y se agilice la atención a las comunidades damnificadas”.

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En esta misma línea, el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, dijo: “Mi solidaridad con todos los colombianos tras el fuerte terremoto que sacudió al país. En este momento debemos unirnos para ayudar a los departamentos más afectados y dar respuesta a las víctimas. En la adversidad, la unidad de los colombianos es nuestra mayor fortaleza”.

Desde el Centro Democrático emitieron un mensaje y manifestaron su solidaridad con las personas afectadas. “Elevamos una oración por Colombia tras el fuerte sismo ocurrido esta mañana. Recomendamos estar atentos a los comités locales de emergencia”, se lee en la publicación.

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Por su parte, la exsenadora María José Pizarro, aseguró “fuerte movimiento sísmico en el occidente del país. Nos reportan con este video desde Quibdó, sin embargo Pereira, Manizales y otras ciudades también reportan graves afectaciones. Se requiere atención inmediata en las zonas más afectadas”.

En ese sentido, la congresista Catherine Juvinao dijo: “amigos de Cali, Pereira, Manizales. Por favor todos asegúrense de que sus amigos y familiares estén bien”.

El senador Enrique Gómez aseguró: “Toda mi solidaridad con las familias que hoy enfrentan las afectaciones causadas por el sismo. Extiendo mis oraciones a cada familia que vive momentos de preocupación e incertidumbre. Que Dios los proteja, les dé fortaleza y acompañe a quienes trabajan para atender esta emergencia”.

En ese sentido, la representante Carol Borda aseguró: “acaba de temblar fuertísimo y aún hay gente queriendo sacar a Dios del país. No me canso ni me avergüenzo de decirlo: Que Dios guarde y salve a Colombia”.

“A esta hora piden que organismos competentes atiendan a la población del Chocó. El informe preliminar es muy preocupante: hospital colapsado, desconexión con la subregión epicentro, infraestructura destruida, primeros reportes de víctimas”, dijo el senador Iván Cepeda.

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