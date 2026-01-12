Rechazo a propuesta de acuerdo nacional del ELN: esto dijeron Petro y los presidenciables

Sergio Fajardo, el prsidente Petro, Vicky Dávila y otros presidenciables hablaron sobre propuesta del ELN de acuerdo nacional. Foto: Archivo Particular

Luego de que el ELN emitiera un comunicado en el que convocaba a las diferentes fuerzas políticas a un “acuerdo nacional” que tendría como fin superar la “crisis estructural y al conflicto social, político y armado que ha marcado a Colombia durante más de siete décadas”, varios sectores políticos ya dieron respuesta a esta narcoestructura, incluyendo al presidente Gustavo Petro, quien rechazó la propuesta. También se pronunciaron algunos candidatos presidenciales.

Y es que tras casi un año de la ofensiva que emprendió ese grupo en el Catatumbo contra las disidecias de las Farc, el discurso del jefe de Estado se ha recrudecido al punto de suspender los diálogos de paz que se había iniciado en México con la cúpula del ELN. En esta oportunidad Petro aseguró que “se ofreció un acuerdo y el ELN lo destruyó a sangre y fuego, matando humildes campesinos”.

“Ninguna negociación se puede adelantar, como las que actualmente tenemos, sin una salida real de la actividad económica ilícita y el abandono del reclutamiento de niños y la devolución de quienes se tengan. Las comunidades deben recobrar su libertad y diseñar con ellas la transformación progresista del territorio”, dijo el presidente.

Sin embargo, ese llamado también tuvo eco en la campaña presidencial, en la que varios de los aspirantes por llegar a la Casa de Nariño se pronunciaron. El primero en hacerlo fue Sergio Fajardo, quien además de rechazar ese comunicado, insistió que ese grupo armado busca incidir en las elecciones de marzo para el Congreso, y los comicios de mayo y junio en materia presidencial.

Se ofreció un acuerdo y el ELN lo destruyó a sangre y fuego, matando humildes campesinos.



Esa masacre se debió al control de cultivos ilícitos y al control del oro ilícito.



Ninguna negociación se puede adelantar, como las que actualmente tenemos, sin una salida real de la… https://t.co/C1t2nzAlGE — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 12, 2026

“El comunicado del ELN confirma sus intenciones de participar y manipular las elecciones presidenciales. (...) No podemos aceptar esta combinación de violencia, chantaje y manipulación política. Pretenden imponer una “revolución por decreto y sin niguna legitimidad conovcar a una consituyente. NO. La democracia no se negocia ni se initimida”, escribió el exgobernador de Antioquia.

Además, aprovechó para cuestionar las políticas de la administración Petro al manifestar que “el gobierno y su candidato, quienes diseñaron la “Paz Total”, son responsables de esta situación. Este Caos Total nos lleva a una confrontación donde se abren caminos que ponen en gran riesgo la democracia colombiana".

De su parte, Juan Carlos Pinzón también criticó ese pronunciamiento dijo que “Colombia no se arrodilla”, tildando de “ratas” a este grupo. A su mensaje también se sumó Vicky Dávila, quien dijo que no se deben “negociar las elecciones” con el ELN y proyectó que para um hipótetico mandato suyo “los vamos a perseguir, a capturar y a extraditar”.

