Los movimientos que agitarán el ajedrez político en la campaña presidencial esta semana

La campaña presidencial para suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño vuelve a tomar forma con la consolidación de diferentes alianzas políticas que van de izquierda a derecha y con la que se reconfigura el mapa electoral que tendrá su primera parada en marzo. Las visitas a regiones se han intensificado y las encuestas vuelven a agitar todo el panorama político.

Y es que en el oficialismo los movimientos no han cesado. El candidado propuesto por el Pacto Histórico, y que tiene el respaldo del presidente Petro, Iván Cepeda, retornará a Colombia para continuar con su agenda en territorio nacional luego de una gira por España en donde consolidó el respaldo de distintos sectores políticos, incluido el del presidente de ese país, Pedro Sánchez.

Cepeda, junto con la senadora María José Pizarro - que hace parte de su equipo de campaña - han emprendido una serie de encuentros de talla internacional, fortaleciendo las alianzas con sectores progresistas tanto en la región, como en Europa. De hecho, el candidato de la izquierda ya cuenta con otros respaldos desde México, Uruguay o Chile, países que de forma reciente han tenido administraciones cercanas con la izquierda colombiana.

Sin embargo, en la agenda de esta semana se esperan nuevos movimientos alrededor del Pacto Amplio, la consulta en la que se medirán candidatos a fines al oficialismo liderado por Cepeda y en el que también están Roy Barreras, Daniel Quintero y Camilo Romero. En ese sentido, algunos de estos cuatro precandidatos mantendrán diálogos con otros aspirantes, entre ellos Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo o Clara López, quienes podrían medirse en las urnas el 8 de marzo para elegir un candidato único de la izquierda.

En lo que respecta a sectores de centro, donde se ubican Sergio Fajardo o Claudia López, habrá continuidad con su gira por las regiones a la par que estarían consolidando sus respectivos equipos de campaña. En el caso Fajardo, este seguiría buscando respaldos a nivel nacional con su movimiento ‘La Nueva Mayoría’, en el que, según informó, ya tiene más de 100.000 voluntarios y respaldos. Además, sobre su equipo, la última ficha en sumarse fue la excanciller María Ángela Holguín, su esposa, quien trazará la estrategia de relaciones diplomáticas en su campaña.

En el caso de López, la exalcadesa de Bogotá se encuentra a la espera de que la Registraduría entregue un aval formal sobre su candidatura presidencial que fue impulsada por firmas. López remitió cerca de 1,3 millones de rubricas, de las cuales mínimo 630.000 tienen que ser válidas para poder seguir con su intención de llegar a la Casa de Nariño.

En lo que respecta a la centroderecha, los ocho integrantes de la Gran Consulta por Colombia se reunirán este martes en la ciudad de Bogotá para realizar un nuevo anuncio alrededor de la alianza que han conformado desde mediados de diciembre. Tras la adhesión del exministro Juan Carlos Pinzón, están expectantes por el aval la Registraduría para el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo con el que ya estarían listas todas las candidaturas de este bloque para ir a las elecciones de marzo.

Además, se espera que esta semana también haya un anuncio sobre el caso de Daniel Palacios, quien aún no comunica formalmente su ingreso a esta consulta. Asimismo sucede con el exalcalde Enrique Peñalosa, que a la fecha no cuenta con un aval para ir a las urnas.

