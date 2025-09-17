Así respondió el presidente Petro a solicitud de Estados Unidos de retomar extradiciones

Presidente de Colombia con encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro volvió a publicar varios trinos en relación con la reciente polémica de la certificación de Estados Unidos a Colombia en materia de lucha contra las drogas. En uno de los mensajes, el jefe de Estado se refirió a la solicitud que hizo ese país de restablecer las extradiciones de “todos los narcoterroristas sin condiciones” para fortalecer la cooperación en seguridad de las dos naciones. Según el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, esta sería una de las medidas que se tendrán en cuenta para devolver la certificación al país.

Sin embargo, la respuesta del presidente Gustavo Pedro no tardó en llegar y fue negativa. El mandatario aseguró que en su administración se han extraditado a cerca de 400 personas, pero que las órdenes en contra de quienes participan en procesos de paz seguirán suspendidas porque así lo permite la ley. “El presidente obedece la ley colombiana, no las órdenes de gobierno extranjeros. Todos los extraditables, a los que la Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable para extradición, los extradité. Hay tres extraditables que no, porque están en procesos de paz avanzados y según la ley se pueden suspender condicionalmente”, explicó.

Este pronunciamiento se suma a varios más que el mandatario ha dado en las últimas 48 horas y que han tensionado la relación diplomática con la potencia norteamericana. Cabe recordar que Petro ha dicho, entre otras cosas, que Colombia podría reconsiderar la compra de armas a Estados Unidos, lo que ha generado una tormenta de rechazo de sectores opositores. El presidente también ha señalado que la certificación fue una decisión política en su contra que no valoró los esfuerzos del Estado en la lucha contra el narcotráfico, y, de hecho, dijo que la medida sería una muestra del posible interés de la administración de Donald Trump de interferir en la política local.

Por estas mismas razones, Petro ha lanzado duras críticas contra los partidos políticos que han pedido medidas más severas contra la administración de izquierda. En la mañana de este martes, 11 partidos publicaron un comunicado en el que rechazaron las declaraciones del presidente contra el gobierno de Trump y señalaron que esas afirmaciones “no reflejan la postura del país y constituyen un agravio a una nación que ha respaldado a Colombia en este fuerzo durante de cada”.

En esa misiva, las 11 colectividades aseguran que apoyan “la implementación de medidas más severas y efectivas contra el narcotráfico” y reiteran que consideran la descertificación como una decisión contra el Ejecutivo y no contra las instituciones que han enfrentado el problema de las drogas ilícitas. También a través de su cuenta de X, el jefe de Estado lanzó una dura respuesta a estos sectores y los señaló de servir a los intereses externos por encima de las prioridades nacionales.

“Estos partidos apoyan a un gobierno extranjero y no al gobierno de Colombia, elegido por las mayorías nacionales. Cipayos. ¿El Partido Liberal traiciona a Rafael Uribe Uribe y se arrodilla? ¿Permitirán de nuevo vender a Panamá? La certificación hecha por los que más consumen cocaína, a quienes más la incautan, es una grosería contra toda Colombia“, dijo el mandatario en uno de sus trinos.

Aunque varios funcionarios han señalado que la respuesta del Gobierno a la descertificación es profundizar en los caminos diplomáticos, las declaraciones del presidente Petro y de varios de sus alfiles siembran un interrogantes sobre el rumbo que tomará la relación diplomática con Estados Unidos.

