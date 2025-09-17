“En nuestras investigaciones no aparece”: Petro se mantiene en no reconocer a Cartel de los Soles

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Pedro Sánchez durante el consejo de seguridad del domingo 8 de junio. Foto: Cortesía Presidencia

Luego de que el Senado aprobara una proposición para declarar al “Cartel de los Soles” como una organización criminal transnacional, el presidente Gustavo Petro indicó que de acuerdo con las investigaciones criminales de su gobierno no hay registro de esta agrupación.

“En nuestras investigaciones judiciales sobre el narcotráfico no aparece un “cartel de los soles. [...] Del Tren de Aragua hemos capturado decenas de integrantes, se componen de migrantes excluidos llegados de Venezuela y dedicados a actividades delincuenciales que no se pueden denominar como terroristas”, indicó el presidente a través de su cuenta de X.

En el trino, el jefe de Estado citó la declaración que dio este martes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que va en la misma línea de no reconocer a la agrupación venezolana dentro de las organizaciones narcotraficantes que se persiguen en el país.

En nuestras investigaciones judiciales sobre el narcotráfico no aparece un "cartel de los soles".



La cocaína que llega a Venezuela en Apure, llega desde el centro de nuestro país. En Arauca no hay cultivos de hoja de coca, luego la cocaína que se pueda embarcar en Apure, tiene… https://t.co/1WMWNHgUsG — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 17, 2025

“Nosotros determinamos la amenaza criminal, la amenaza terrorista en un documento que establece tres grupos grandes que se fracturan entre ellos porque sus intereses son las drogas y la ambición, no la ideología: el cartel del Clan del Golfo, el ELN y las disidencias en todas sus variaciones”, indicó Sánchez desde el Congreso.

La postura del Gobierno marca un claro distanciamiento con los postulados de la administración de los Estados Unidos, pues el presidente Donald Trump sí reconoció al Cartel de los Soles y la calificó como una amenaza contra su nación. Además, dobló la recompensa por la captura del líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, y ha intensificado sus ataques contra supuestas embarcaciones venezolanas ligadas con el narcotráfico.

Esta premisa fue respaldada por el Senado, que este martes aprobó con 33 votos contra 20 declarar al “Cartel de Los Soles” como una organización criminal transnacional y terrorista que amenaza la seguridad nacional y regional. Además, se le pidió al presidente Petro que, como jefe de Estado, se sume a esa declaratoria.

La proposición fue presentada por el senador Jota Pe Hernández (Alianza Verde) y la senadora Paola Holguín (Centro Democrático), quien reiteró que fue el mismo Trump el que acusó a Maduro, a Diosdado Cabello y a Hugo Carvajal de ser altos funcionarios del Cartel de los Soles.

La aprobación en el Legislativo y el pronunciamiento del Ejecutivo se da en momentos tensionantes para la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos luego de que la nación norteamericana no renovara la certificación en la lucha contra las drogas de Bogotá, un sello clave para enfrentar a los grupos narcotraficantes y mantener ayudas financieras.

