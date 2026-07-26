Así respondió Juliana Guerrero a los señalamientos en su contra por presunta corrupción

Juliana Guerrero sería la nueva viceministra de la Juventud. Foto: Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de un comunicado publicado por sus abogados, Juliana Guerrero reaccionó a las revelaciones de chats y consignaciones que la señalan a ella y a su hermana Verónica Guerrero de hacer parte, presuntamente, de una red de corrupción que direccionaba contratos públicos en ministerios y otras entidades del gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con un reportaje de la revista Semana, las hermanas Guerrero habrían gestionado contratos públicos a empresarios a cambio de pagos. Juliana Guerrero, según la investigación, habría realizado reuniones con altos funcionarios para mover los procesos mientras recibía cerca de COP 200 millones y, supuestamente, hasta un pago del 10 % del valor de cada proyecto adjudicado. Su hermana, según la versión, sería la encargada de relacionarse con los contratistas.

Lea también: De la Espriella y el uribismo: así va la pelea por liderar la derecha | La Mesa Redonda

En el comunicado, la exfuncionaria, también investigada por el caso de los diplomas falsos con los que aspiró a ser viceministra de Juventud, rechazó los señalamientos. En el documento aseguró que no ha dado declaraciones por respeto a los procesos que cursan en su contra, pero que “ese silencio no puede seguir interpretándose como una aceptación de las acusaciones injustas y reiteradas que se han formulado en mi contra”.

A renglón seguido señaló que “nunca” se ha reunido con contratistas, intermediarios o empresarios para gestionar contratos o intervenir en decisiones administrativas. “Jamás he recibido dinero, comisiones o cualquier otro beneficio económico relacionado con aparentes gestiones ante el sector público. Rechazo categóricamente cualquier afirmación que pretenda hacer creer lo contrario o, a quien, usando mi nombre pretenda hacer lo mismo”, agregó.

No se pierda: Posesión de Abelardo de la Espriella ya no sería en el Cauca: así se mueve el Congreso

Finalmente, dijo que desde hace más de un año no tiene vínculo contractual con el Gobierno, que solo agradece las oportunidades que le brindaron y que está dispuesta a colaborar con la justicia. Por este caso, el presidente Gustavo Petro y varios integrantes del Pacto Histórico se pronunciaron exigiendo investigaciones.

Este sábado, el presidente saliente negó los favorecimientos y dijo que sus funcionarios no cedieron ante esas posibles presiones. “Si es verdad, dieron dinero como pendejos”, aseguró con respecto a los empresarios. El mandatario saliente volvió a hablar este domingo y dijo que “Juliana y su hermana deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas y, si recibieron dinero, devolverlo y colaborar con la justicia”.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.