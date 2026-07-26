Posesión de Abelardo de la Espriella ya no sería en el Cauca: así se mueve el Congreso

¿Dónde se posesionará el presidente electo, Abelardo de la Espriella? Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La apuesta de Abelardo de la Espriella de posesionarse fuera de Bogotá sigue en firme; sin embargo, en las últimas horas, según confirman desde el equipo del presidente electo, la idea de hacerlo en el Cauca se está reevaluando. Las dudas en torno a la seguridad, debido a los problemas de orden público en el departamento, llevaron a considerar otras ciudades.

Hasta el momento, se ha conocido que delegaciones diplomáticas plantearon sus inquietudes al respecto e incluso el Congreso ya realizó sus consultas. En una carta firmada por el secretario del Senado, Diego González, y enviada a los comandantes de la fuerza pública, el Legislativo pidió claridad sobre si existen o no las condiciones de seguridad suficientes para garantizar la vida de los congresistas y demás asistentes al evento.

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“Lo anterior, teniendo en cuenta la trascendencia constitucional e institucional de este acto, así como el deber de las autoridades del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de quienes concurren al ejercicio de las funciones públicas y asegurar el normal desarrollo de las actuaciones propias del Congreso de la República”, se lee en la misiva.

Con estos planteamientos sobre la mesa, en el equipo de De la Espriella surgieron otras opciones, entre estas Barranquilla, que además sería sede alterna para el mandato entrante, y Cali, por su cercanía al Cauca y el simbolismo de una región golpeada por la violencia que la próxima administración busca resolver.

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Así las cosas, se espera que desde este lunes empiece a hacer carrera en el Senado y en la Cámara de Representantes una nueva proposición en la que se pida a ambas plenarias el permiso para hacer la posesión fuera de la ciudad. La opción que más fuerza ha tomado es la de Cali y desde ya algunos políticos de la región la promueven.

“El presidente Abelardo ha tenido con el Valle gestos simbólicos, como ser el primer candidato en la historia que nos escogió para inscribir su candidatura; qué bueno sería que también fuese el primer presidente que tomase posesión en Cali. El Valle del Cauca necesita esperanza, seguridad y templanza; bienvenido Presidente, el Valle también es su casa”, aseguró la gobernadora Dilian Francisca Toro.

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“Gran mensaje para el occidente colombiano. Esperamos, igualmente, representación de la región en el gabinete. Bienvenido a la sucursal del cielo, a la capital deportiva de América y a la ciudad que nació de una sonrisa de Dios sobre la tierra, en sus 490 años”, señaló el representante a la Cámara Víctor Salcedo, del Partido de La U.

Como lo contó El Espectador, todo está listo para la posesión y solo falta deducir el lugar, pues este sábado se firmaron los dos contratos logísticos por un valor de COP 5.950 millones, los cuales se destinarán a las ceremonias de despedida de Gustavo Petro, la posesión y la transmisión de estos eventos en televisión nacional.

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