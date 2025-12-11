“Es un hombre muy desinformado de Colombia”: Petro respondió a advertencia de Trump

Los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Donald Trump (Estados Unidos). Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro le respondió a Donald Trump, quien este miércoles aseguró que el mandatario colombiano “va a tener problemas si no entra en razón” con respecto al tema del narcotráfico. “Va a tener grandes problemas si no se da cuenta... más le vale que se dé cuenta o será el siguiente. Espero que esté escuchando. Será el siguiente porque no nos gusta que maten gente y vendan drogas. Las venden en Estados Unidos, y Colombia es un importante productor de drogas”, dijo Trump.

Según el presidente Petro, su homólogo dice eso porque está desinformado y no sabe que, según dijo, este Gobierno es uno de los que más ha golpeado el tráfico de drogas. “Esa desinformación terrible hacia el presidente de Estados Unidos lo lleva a frases y acciones que no se pueden hacer sobre un presidente elegido”, aseguró el mandatario, quien insistió en que los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe no son efectivos para atacar el narcotráfico.

Según indicó el presidente Petro, los capitales de la cocaína están en el sistema financiero internacional y pidió respaldo para incautarlos. “Por estas ideas, las mafias internacionales amenazan a mis hijas y mi familia. No quiero ver presidentes de Estados Unidos ayudando en esas amenazas”, agregó.

Por otra parte, resaltó que su administración ha incautado 2.700 toneladas de cocaína y que con el apoyo de Estados Unidos podrían registrarse mejores resultados. “Nunca he sido hostil a los Estados Unidos que luchan por la libertad y la democracia, pero no acepto imposiciones y menos fundadas en la desinformación de personas que se dejan aconsejar de políticos colombianos aliados de las mafias”, dijo el jefe de Estado.

También dijo que el problema de Venezuela no es el del narcotráfico, sino el de la participación, por lo que reiteró su propuesta de realizar elecciones libres y descartar más violencia o una invasión que, según explicó, afectaría gravemente a Colombia.

Finalmente, Petro le pidió a la canciller Rosa Villavicencio que haga una invitación formal a Donald Trump para que visite Colombia y vea “la realidad de la lucha contra el narcotráfico”. Al término de su intervención, el consejo de ministros continuó con la intervención de varios ministros y altos funcionarios que hablaron del cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

