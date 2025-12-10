“No es solamente Juliana Guerrero, hemos encontrado más casos”: Jennifer Pedraza

Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero. Foto: Archivo Particular

Representante, ¿cómo avanzan los procesos que se han derivado de sus denuncias por el caso de Juliana Guerrero y el polémico diploma de la Fundación San José?

Seguimos en esa lucha. Por un lado, en contra de la falsificación de títulos, esto ya es una cosa muy descarada porque Juliana ha dicho públicamente que como ya no quiere ser viceministra de las Juventudes, hay que dejarla, pero no, esto no se trata de que puedan presentar títulos falsos y esperar a ver si los pillan o no. Esto se trata de que una persona que hace eso incurre en un delito y ahora esperamos que la Fiscalía investigue con celeridad. Sin embargo, no está siendo así, acaban de cambiar a la fiscal, pero todavía estamos en la batalla porque este caso no quede en la impunidad.

¿Cuál es la importancia de seguir hablando de ese caso? No es la primera vez que hablamos de funcionarios o aspirantes con títulos falsos.

Hemos tenido alcaldes que habían dicho que tenían doctorados pero no era cierto, hemos tenido senadores con títulos falsos como Julián Bedoya y también congresistas que habían cometido plagio, como Jennifer Arias. En esos momentos todos los sectores críticos alzamos nuestra voz; o sea, valoramos el esfuerzo de la gente y, además, también pienso que este es un grito de mi generación, porque no se imaginan la cantidad de gente con doctorado que no tienen trabajo, no encuentran aquí alternativas profesionales.

Para mí eso es una cachetada a la juventud que está intentando salir adelante, incluso endeudándose con el ICETEX, como para que el gobierno nombre esos cargos, además en el Viceministerio de las Juventudes, que luchó el movimiento juvenil. Pienso que ahí hay una reivindicación y también la batalla contra esta narrativa de Petro de que los que queremos que la gente cumpla criterios meritocráticos es porque somos clasistas o arribistas, como con lo de la Cancillería. Vamos a demandar ese decreto apenas salga.

¿Hay dudas sobre casos similares al de Juliana Guerrero en el Gobierno?

No es solamente Juliana, o sea, hemos encontrado más casos; en esa Fundación Universitaria hay un montón de gente que ha convertido el derecho a la educación en un negocio. El mismo Ministerio de Educación habla de por lo menos tres casos, nosotros conocemos al menos cinco casos de personas con títulos de la San José que cumplen el mismo patrón de Juliana, y es que presentaron las pruebas a Saber Pro después de tener el título.

¿Son funcionarios del Gobierno?

Sí, contratistas del gobierno nacional y también de gobiernos departamentales. Es que si esto pasa en un viceministerio de un gobierno nacional, ¿qué está pasando con las alcaldías y las gobernaciones de un montón de municipios en este país y de departamentos que no tienen todas las lupas que obviamente tiene el gobierno central?

Hablemos del salto que intentará dar hacia el Senado, ¿cómo toma ese llamado de los partidos Dignidad y Compromiso, Mira y Nuevo Liberalismo?

Me parece que el hecho de que mi nombre haya sido tenido en cuenta es un reconocimiento importante. Estoy animada, pero al mismo tiempo nerviosa, porque el Senado es una competencia con unos pesos pesados muy fuertes. Bogotá, sea como sea, es una burbuja en términos del voto de opinión, que es el único que debería existir. Y ahora vamos a competir a nivel nacional con poderes muy fuertes, muy enraizados, especialmente en el clientelismo y eso es algo de lo que yo estoy muy consciente.

También estoy muy ilusionada con la candidatura presidencial de Sergio Fajardo, sobre todo después de esa encuesta Invamer. Yo he estado con Fajardo cuando estábamos en la porra y he perdido con él y estoy absolutamente convencida de que es el presidente que necesita este país, pero estoy ilusionada también de la posibilidad de ser parte de una bancada que acompañe al gobierno de Sergio Fajardo.

Si se da ese escenario, ¿mantendría su voz crítica a lo que considere malo de un eventual gobierno de Fajardo?

Si llega Fajardo a la casa de Nariño, obviamente que me encantaría, sería todo un reto para mí ser una congresista de gobierno. Si yo le pillo a Fajardo que está nombrando una vieja con títulos falsos, yo lo voy a denunciar, o sea, que no quepa la menor duda. Ahora, estoy segurísima de que Fajardo jamás haría eso, o que si eso pasa, de una vez tomaría cartas en el asunto, al contrario de Petro que lo que hizo fue justificarlo, minimizarlo, intentar meterlo debajo del tapete.

Fajardo es una persona que defiende el mérito, que es profesor. Ha formado a un montón de personas que se esfuerzan demasiado para sacar un título profesional adelante. Fajardo no es una persona que desprecia el conocimiento, la ciencia, los datos. Pero aunque yo apoye ese proyecto político, yo no tengo problema en hacer las críticas, incluso ya lo he hecho dentro de mi partido cuando he tenido que alzar mi voz. El día que me toque callarme, yo prefiero cambiar de profesión.

En su coalición hay una contradicción profunda ideológicamente por la presencia de un partido cristiano, ¿cuál es su postura?

Creo que es una crítica válida, yo misma la he dicho públicamente, que no es un espacio en el que yo me sienta plenamente cómoda. El hecho de mezclar la religión con la política y especialmente lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres es la principal diferencia. Sin embargo, esta no es una fusión política, es una coalición de cara a las elecciones del 8 de marzo, eso implica que nosotros vamos a seguir teniendo nuestras posturas y ellos las suyas, yo no los voy a convencer de que piensen como yo, ni ellos me van a convencer de que piense como ellos.

Yo llegué a la Cámara de Representantes en una coalición con Verde Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt, con quien obviamente tengo mis diferencias y nadie puede decir que esta curul haya sido una curul de ella.

Ya que lo menciona, también que diferencias muy marcadas con el Pacto Histórico y usted en 2022 votó por Petro, ¿qué les dice a quienes le cobran eso y a los petristas que la acusan de traición?

El que traicionó al movimiento social fue Gustavo Petro y yo no puedo quedarme callada cuando lo veo en vivo y en directo en el Congreso. O sea, yo les diría que el hecho de que uno vote por un presidente, y más en segunda vuelta, no quiere decir que uno se vuelva un cheque en blanco para aplaudir como una foca, no solo los proyectos, sino los escándalos de corrupción, las posturas machistas del presidente y misóginas. Al contrario, yo pienso que incluso una persona que vota por alguien está en mayor deber de exigirle que haya un compromiso y un cumplimiento de las cosas que prometió en campaña.

