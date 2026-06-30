Así se alista el gobierno Petro para el empalme con De la Espriella: esto se sabe

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, lideró la reunión de ministros y altos funcionarios de este lunes. Foto: Joel González / Presidencia

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En las horas previas a que se conozca el equipo designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, para llevar a cabo el empalme con el gobierno del mandatario Gustavo Petro, en la Casa de Nariño ocurrió una reunión para analizar las medidas a tomar en este último mes en el poder. El encuentro de altos funcionarios fue liderado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, mientras el jefe de Estado realiza una visita oficial a Italia.

Es ese mismo funcionario el que dirige el equipo de empalme desde Presidencia, mientras que José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, hace lo propio para el entrante gobierno. De acuerdo con el mandatario electo, son cerca de 400 personas las que hacen parte de ese grupo que le está poniendo la lupa a todos los informes del gobierno Petro, en una especie de “auditoría forense”, que desde la Casa de Nariño ven como cierto tipo de “revanchismo”.

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“Hay múltiples informaciones según las cuales están cometiendo toda suerte de ilegalidades, con nombramientos irregulares en el servicio diplomático; otro tanto de funcionarios lo está haciendo en la UNP. Y en todo el desgobierno están haciendo contratos a dedo, que se reparten a tutiplén”, precisó De la Espriella.

Del lado de la Presidencia, son 200 personas las que integran el equipo que lleva trabajando semanas en este proceso y entregará todos los reportes necesarios. De acuerdo con Rodrigo Lara, el próximo ministro del Interior —y el único que ha sido designado por el entrante presidente—, aseguró que este martes se conocerá la “metodología del empalme” y después de eso ya se reunirá con el actual jefe de la cartera encargada de la política, Armando Benedetti.

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“Felicitaciones a Rodrigo Lara por su designación como ministro del Interior, tiene todas las cualidades para hacerlo bien. Yo estaré, y todo el equipo del Ministerio, para hacer el empalme desde cuando él decida iniciarlo”, indicó el ministro el pasado viernes, cuando se conoció el anuncio.

El mismo jefe de Estado aseguró que la transición de gobierno se adelantará sin ningún tipo de freno de su parte. En todo caso, esta semana no estará en el país por cuenta de la visita a Italia. Allí se espera que se reúna el próximo 2 de julio con el papa León XIV y también con el sacerdote Luigi Ciotti, el fundador de Libera, una organización “antimafia”; el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado de El Vaticano; y el monseñor Paul Richard Gallagher, el secretario para las Relaciones con los Estados de ese mismo país.

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