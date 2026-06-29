De la Espriella confirmó los temas de su “empalme anticorrupción”: comienza este martes

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, aseguró que el BID se comprometió con 60 millones de dólares no reembolsables para Colombia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, aseguró en la noche de este lunes festivo que hará directos semanales en sus redes para contar cómo avanza el proceso de empalme de su entrante administración. También dijo que hará públicos los hallazgos que considere pertinentes.

En este primer mensaje vía redes, el mandatario electo confirmó que más de 400 personas lideradas por su vicepresidente, José Manuel Restrepo, comienzan formalmente este martes lo que se bautizó “empalme anticorrupción”.

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De hecho, en su intervención confirmó que ya se puso la lupa sobre procesos de contratación y nombramientos de funcionarios justo antes del traspaso de poder en la Cancillería, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otras entidades. Incluso, pidió que la Contraloría y la Procuraduría entren a verificar.

Lo que se busca es que de este “empalme anticorrupción” surjan las bases para la auditoría forense que se ordenará sobre el cuatrienio del saliente presidente Gustavo Petro. De la Espriella precisó que su intención es que se conozca “la magnitud histórica de este desgobierno que estamos recibiendo”.

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“Hay múltiples informaciones según las cuales están cometiendo toda suerte de ilegalidades, con nombramientos irregulares en el servicio diplomático; otro tanto de funcionarios lo está haciendo en la UNP. Y en todo el desgobierno están haciendo contratos a dedo, que se reparten a tutiplén”, precisó el jefe de Estado entrante.

En esta misma intervención aseguró que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se comprometió a aportar 60 millones de dólares en cooperación, a través de recursos no reembolsables, que se destinarán para “brindar acompañamiento técnico en la etapa inicial de la nueva administración”.

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Abelardo de la Espriella también llamó a evitar un posible racionamiento energético, por lo cual su equipo de empalme está trabajando, según dijo, en las acciones necesarias para frenarlo. El mensaje fue, además, para el sector generador y para el financiero.

Pero mientras el equipo de De la Espriella y Restrepo se alista para este martes comenzar con el “empalme anticorrupción”, en la administración del presidente Petro –quien esta semana estará en Italia– comenzaron a hacer lo propio.

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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, lideró una reunión del gabinete en la noche de este lunes, en la Casa de Nariño, con el fin de analizar las últimas medidas que se adoptarán antes de la transición gubernamental. Este funcionario, por instrucción del saliente jefe de Estado, lidera el empalme desde la actual oficialidad.

Para ello, según Ávila y Petro, más de 200 funcionarios llevan trabajando semanas en ese proceso y alistando todos los informes que se presentarán.

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