Se cocina primera alianza en la centroderecha para consultas de marzo: adelantan reuniones

Al menos cinco reuniones de carácter electoral se han producido en menos de 48 entre varios precandidatos a la Presidencia con un único fin: la conformación de alianzas para una coalición en marzo. Este viernes en Bogotá, mientras Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa avanzaban en diálogos, los también precandidatos David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo sostuvieron un encuentro con el que ya se podría hablar de la primera ruta clara para llegar a la Casa de Nariño.

Este último encuentro no es novedoso. De los cinco nombres en cuestión, Cárdenas, Luna y Galán ya habían anunciado su alianza a principios de noviembre. Sus diálogos condujeron a la conformación de ese primer bloque de centroderecha que ya unificó caminos y que desde entonces se encuentra en búsqueda de otras caras que les quieran acompañar en esa coalición.

En esa tarea, la campaña inició con la expectativa de sumar por lo menos cuatro figuras presidenciables más, de los cuales, sus siluetas representan a nombres como el de Juan Daniel Oviedo o el propio Pinzón. Con el primero ya hubo diálogos. De hecho, el exdirector del DANE hizo parte de esa reunión de este viernes en la que también dijo presente el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

Oviedo ha sido cercano a este sector, pues desde el lanzamiento de su campaña ha tenido contacto constante con David Luna y Mauricio Cárdenas. Tanto con el exsenador como con el exministro de Hacienda intercambió firmas, resaltando que los tres impulsaron su candidatura presidencial por este medio y salvo Oviedo, ya entregaron las rúbricas ante la Registraduría.

Acompañamos a @anibalgaviria en la entrega de sus firmas. Admiro su liderazgo, ideas y vocación regional. pic.twitter.com/uVCacGPOlq — David Luna (@lunadavid) December 12, 2025

Es más, durante ese mismo proceso que adelantó Gaviria el pasado jueves, Cárdenas y Luna le acompañaron, hecho que causó expectativa por lo que sería una nueva adhesión a este bloque. El exgobernador antioqueño llega con el respaldo de la Fuerza de las Regiones que si bien se desintegró con la salida de los otros precandidatos presidenciales (Juan Carlos Cárdenas, Héctor Olímpo y Juan Guillermo Zuluaga), sigue teniendo el respaldo de más de 42 exmandatarios regionales.

Ahora bien ¿qué se habló en esa reunión? Fuentes de El Espectador señalaron que el eje central de la cita fue sellar el ingreso de Gaviria y Oviedo a este bloque que buscaría organizar su propia consulta en marzo. En cuanto a términos, los cinco precandidatos han expresado que no buscan llegar a los extremos, por lo que descartarían, de momento, un apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella. No obstante, el anuncio tardaría algunas semanas más, pues Oviedo aún no ha hecho la entrega formal de sus firmas ante la Registraduría.

Sin embargo, la tarea no pararía con a adhesión de estos dos nombres. Ese bloque también puso en la mesa el nombres de Pinzón para que integre la alianza, así como el del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. De todos estos nombres también está el común denominador de la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sobre el encuentro de Peñalosa y Pinzón, esta es la segunda vez que los dos exfuncionarios se reúnen en clave electoral. Esta última también fue en marco de ese anuncio de la “unidad” expresado por la derecha y la centroderecha. Además, es la segunda reunión pública que tiene el exministro de Defensa con un precandidato, rescatando que el pasado fin de semana también se reunión con Paloma Valencia, una de las figuras que busca llevar las banderas del Centro Democrático a la Presidencia.

Nos reunimos con la senadora @PalomaValenciaL una amiga que aprecio.

Ella ha mostrado liderazgo, carácter, lealtad a sus principios y partido, y mucha seriedad y contenido en todas las discusiones de política pública.

Conversamos sobre los retos de Colombia y unidad por el país. pic.twitter.com/F7IISOS6td — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) December 8, 2025

