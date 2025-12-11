Vicky Dávila, Daniel Palacios y Aníbal Gaviria presentaron sus firmas ante la Registraduría

Los precandidatos registraron sus firmas este jueves 11 de diciembre. Foto: Canva

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este jueves 11 de diciembre presentaron la recolección de firmas ante la Registraduría Nacional los candidatos Daniel Palacios, Vicky Dávila y Aníbal Gaviria.

Faltando nada más seis días para la fecha límite del registro ante la Registraduría, la agenda de la institución tuvo a tres precandidatos presidenciales registrando las firmas en busca del aval de sus candidaturas para las elecciones de 2026.

Lea: Carlos Caicedo y Luis Carlos Reyes se distancian del petrismo y anuncian consulta

El primero del día fue el exministro Daniel Palacios, quién en horas de la mañana registró un total de 1,3 millones de firmas.

“Hoy nace oficialmente el movimiento ‘Rescatemos a Colombia’ con una misión absolutamente clara: derrotar a los enemigos de Colombia, que no son los que piensan diferente sino los que están fuera de la ley y ponen en riesgo nuestra democracia”, aseguró el precandidato durante su presentación.

Además de afirmar que en vista de la finalización de esta “precampaña” y con la claridad de quiénes son las y los candidatos que han decidido ir a una consulta interpartidista, Palacios espera que se pueda definir quien será la persona que haga frente al candidato del Gobierno Petro, Iván Cepeda.

El precandidato enfatizó en la importancia de la unión entre aquellos que ya cuentan con el aval para la candidatura y aquellos que están terminando de entregar firmas, invitando a David Luna, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, entre otros.

Le puede interesar: Expresidente Álvaro Uribe podría retirar al Centro Democrático de consulta presidencial

La segunda de la jornada fue la candidata Vicky Dávila, quien entregó 1,2 millones de firmas con el “Movimiento Valientes”. La periodista insistió en la importancia del expresidente Álvaro Uribe dentro del panorama electoral y también le hizo un llamado a los sectores de oposición al Gobierno Petro para unir fuerzas. “Necesitamos a muchos de diferentes sectores. Los que hemos sido antipetristas y los que hemos hecho oposición de manera seria”.

Por otra parte, el candidato Aníbal Gaviria registró las firmas para su candidatura en horas de la tarde, alcanzando un total de 1,6 millones. Estuvo acompañado de los precandidatos David Luna y Mauricio Cárdenas.

Respecto a este apoyo, Gaviria anunció que está en diálogos para unirse a la alianza existente entre David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán para definir en consulta quién será el candidato a apoyar. El precandidato Juan Daniel Oviedo también está en conversaciones para decidir si se integra o no a esta alianza.

Así está el panorama general

El 17 de diciembre es la fecha límite para el registro de firmas ante la Registraduría Nacional. Hasta el momento los precandidatos que ya presentaron firmas fueron: Abelardo de la Espriella (4 millones de firmas), Claudia López (1,2 millones), Vicky Dávila (1,2), Héctor Olimpo Espinosa (1,7), Santiago Botero (1,2), Daniel Palacios (1,3), Mauricio Lizcano (1,8), Mauricio Cárdenas (1,1), Gilberto Murillo (1,2) y David Luna (1,3). Aún están pendientes Juan Daniel Oviedo y Sandra Macollins.

Cabe recordar que de las firmas presentadas por las y los precandidatos, la Registraduría debe validar al menos 630.000. Si esto no sucede no habrá un aval para sus candidaturas de cara a las elecciones.

Lea también: Angie Rodríguez presentó informe de presuntos malos manejos en el Fondo de Adaptación

Aunque con mayor claridad, el panorama electoral sigue algo nublado. Uno de los datos más importantes para despejar un poco la movida se conocerá en los próximos días, pues este fin de semana el partido conocerá los resultados de las encuestas que se realizaron para decidir entre tres precandidatas: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. La que salga elegida será la encargada de llevar las banderas de la colectividad en la elecciones de 2026.

Sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe manifestó que no descarta la posibilidad de cerrar la puerta a una consulta interpartidista el 8 de marzo de 2026. Uribe aseguró que le preocupa la dispersión de la derecha y la idea que viene sonando de hacer varias consultas pequeñas. Lo que sería contrario a su propuesta de una consulta que reúna a los que van “desde Sergio Fajardo hasta Abelardo de la Espriella”.

Por su parte, tanto Sergio Fajardo como Abelardo de la Espriella han manifestado que no tienen intenciones de participar en consultas interpartidistas. Aunque el llamado desde la bancada de oposición se inclina por unir fuerzas para ir a la contienda contra el senador y precandidato Iván Cepeda.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.