Carlos Caicedo y Luis Carlos Reyes se distancian del petrismo y anuncian consulta

Luis Carlos Reyes, Carlos Caicedo y Jaime Araujo. Foto: Cortesía

Al exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo y al exministro de Comercio Luis Carlos Reyes los une su aspiración presidencial y el paso por el gobierno de Gustavo Petro, el primero como operador político en el Caribe y el segundo como parte del gabinete. Sin embargo, desde hace algunos meses, ese último factor ha cambiado, pues ambos han lanzado fuertes cuestionamientos al oficialismo, lo que ahora los acerca más y, de hecho, los llevó a anunciar este jueves una alianza para las elecciones 2026.

Ambos, junto al exmagistrado Jaime Araújo Rentería, informaron que harán, el próximo 8 de marzo, una consulta presidencial independiente para sumar fuerzas. La decisión también se traduce como una salida del bloque del “frente amplio” que propuso el presidente Gustavo Petro para sumar las fuerzas de izquierda y liberales en su apuesta por darle otros cuatro años en el poder a su proyecto político.

“Esta es una consulta de izquierda pero que rechaza esas decisiones políticas que se han tomado en el Frente Amplio de incorporar a elementos que no son de la política progresista, que son de la política clientelista, viéndolos como una necesidad para la transformación del país cuando son todo lo contrario”, aseguró Luis Carlos Reyes, también exdirector de la Dian.

A todo esto se suma que esta no es la primera disidencia de la izquierda para 2026, pues en las listas al Congreso también hubo una ruptura. El bloque liderado por Roy Barreras y Clara López armó rancho aparte con sectores sindicales y hasta influenciadores digitales para llevar una lista alterna a la del Pacto Histórico. El nombre de esta coalición es “Frente Amplio Unitario”, detalle que ha molestado en el petrismo por la similitud con la coalición que propone el presidente.

Y hay una tercera ala de la izquierda que irá por otra vía. Se trata, precisamente, de la alianza para el Senado que suscribieron Fuerza Ciudadana y Comunes con otros movimientos sociales. De acuerdo con el propio presidente Petro, estas fracturas afectarán todo el proyecto de izquierda y podrían derivar en la pérdida de curules claves para el próximo cuatrienio.

Sin embargo, en las ahora llamadas disidencias del Pacto Histórico insisten en que no tuvieron garantías para participar en esa lista. Caicedo, por ejemplo, ha señalado que el Pacto se alió contra sus adversarios en las elecciones atípicas para la Gobernación del Magdalena y que su movimiento no fue tenido en cuenta en las consultas del 26 de marzo. Reyes, por su parte, insiste en señalar a varias fichas del Gobierno de presuntos malos manejos en las entidades y de tener o dar cuotas políticas en la Dian.

