Así se está armando el círculo de confianza de Abelardo de la Espriella en la Casa de Nariño

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, con parte de su gabinete designado. Foto: @defensoresco

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Mientras el presidente Abelardo de la Espriella mantiene sus recorridos por el país en los empalmes regionales, y el Congreso discute dónde será su toma de juramento como jefe de Estado, los nombramientos del Ejecutivo se siguen moviendo. Aunque el ganador de las elecciones ha dicho que gobernará en diferentes partes del país, particularmente en Barranquilla, la Casa de Nariño continuará siendo el centro del poder ejecutivo, por lo cual las fuerzas políticas que lo rodean siguen paso a paso los nombramientos en las oficinas claves del palacio.

El último nombre que se sumó a la lista de alfiles de De la Espriella para la Casa de Nariño es el del escritor Enrique Serrano López, quien este miércoles fue anunciado como asesor presidencial. El puesto que asumirá Serrano no es tan claro, pues desde el equipo del presidente electo aseguraron que estará a cargo de los principios, los argumentos y las ideas de “la batalla cultural” que emprenderá la nueva administración, en torno a temas de la sociedad, la familia, los valores, entre otros.

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El nuevo asesor de palacio es comunicador social y filósofo, y ha sido profesor de varias universidades, entre estas, la Javeriana, la Sergio Arboleda y el Rosario. Serrano ya tuvo un paso por la administración pública en el gobierno de Iván Duque, en el que se desempeñó como director general del Archivo General de la Nación. De hecho, en su paso por la entidad, enfrentó la polémica por la supuesta orden de publicación de una biografía de la entonces primera dama, María Juliana Ruiz.

A estos nombres se suman varios más que el mandatario electo ha ido revelando en las últimas semanas. Uno de los claves es Carlos Ríos, quien será el secretario general de la Presidencia. Ríos fue el gerente de la campaña y trabajó en la administración de Andrés Julián Rendón en Antioquia. En esta lista también entra Nicolás Gómez, hijo del senador de Salvación Nacional Enrique Gómez, quien será jefe de despacho, cargo considerado como uno de los que mayor poder concentra en el Ejecutivo.

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A ellos también se suman Valeria Lafaurie, quien será la gerente para las regiones, y María Fernanda Sandoval, la próxima directora de comunicaciones de la entidad. Sin embargo, en este punto cabe anotar que, en lo relacionado con las comunicaciones, también hay otros nombramientos, puntualmente los llamados voceros oficiales, el abogado Miller Soto y la periodista Carolina Gómez, quienes se encargarán de divulgar las decisiones del mandatario y de relacionarse con los medios de comunicación e influenciadores.

En este punto no se puede perder de vista que Abelardo de la Espriella prepara un revolcón en varias dependencias de la Presidencia, pues, en medio de su apuesta de reducir la burocracia estatal, suprimirá varias oficinas dedicadas particularmente a los temas de la paz. Por ejemplo, se espera la eliminación de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz para darle paso a la creación de una Consejería Nacional de Seguridad, cargo que existió hasta la administración de Iván Duque.

Finalmente, en el palacio presidencial tendrán peso otras figuras conocidas como el vicepresidente, José Manuel Restrepo, a quien De la Espriella le ha asignado otras funciones, entre estas, las diplomáticas. Asimismo, se espera que en las decisiones que se tomen en este recinto tengan un peso importante asesores de la campaña como Carlos Suárez, estratega político y consultor, y Joaquín Gutiérrez, quien fue el secretario privado del ganador de la contienda de segunda vuelta y quien también suena para otros puestos importantes a nivel nacional.

Cabe recordar que el presidente electo tiene pendientes tres nombramientos ministeriales: Ciencia, Salud y Trabajo.

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